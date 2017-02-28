Москва и Анкара ведут переговоры по поставкам С-400

Россия и Турция продолжают вести переговоры по поставкам систем противовоздушной обороны, пока конкретных договоренностей нет. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны РФ Александр Фомин, передает ТАСС.

"Процесса поставки противовоздушных систем нет, есть процесс переговоров, переговоры продолжаются, поставки - нет, конечно. Поставка возможна в случае достижения договоренностей, пока такой договоренности нет", - сказал Фомин.

На прошлой неделе глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Турция выразила интерес к российским зенитным ракетным системам С-400, и в настоящее время стороны ведут переговоры о возможных поставках. В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что переговоры РФ и Турции по поставкам этих систем проходят позитивно.

Турецкий телеканал NTV сообщал, что президенты РФ и Турции могут обсудить этот вопрос в ходе заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня в марте.