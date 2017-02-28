 

Москва и Анкара ведут переговоры по поставкам С-400

 

Россия и Турция продолжают вести переговоры по поставкам систем противовоздушной обороны, пока конкретных договоренностей нет. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны РФ Александр Фомин, передает ТАСС.

"Процесса поставки противовоздушных систем нет, есть процесс переговоров, переговоры продолжаются, поставки - нет, конечно. Поставка возможна в случае достижения договоренностей, пока такой договоренности нет", - сказал Фомин.

На прошлой неделе глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Турция выразила интерес к российским зенитным ракетным системам С-400, и в настоящее время стороны ведут переговоры о возможных поставках. В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что переговоры РФ и Турции по поставкам этих систем проходят позитивно.

Турецкий телеканал NTV сообщал, что президенты РФ и Турции могут обсудить этот вопрос в ходе заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня в марте.

573 просмотров


Старости
Скорее всего, будет жестокая, изматывающая война
Скорее всего, будет жестокая, изматывающая война ведущий эксперт России
Наша погода
Сегодня 10° / 1°
1 Март 11° / 5°
2 Март 12° / 5°
3 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7475 AZN
1 EUR   =   1.8505 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

Ильхам Алиев: «Наказать тех, кто разрушил памятник Микаилу Мушвигу»
Коррупционеры в Азербайджане берут по 100 евро Средняя взятка
Вокруг уничтоженного Мушвига вырубили деревья редкой породы заявление Минэкологии
Атамбаев сказал Путину: «Я не буду делать третью революцию»
Басни Крылова и речи Мнацаканяна наша реплика
Проблемы с питьевой водой в Баку наши проблемы
Путин и Атамбаев договорились о борьбе с инфекционными болезнями
Москва и Анкара ведут переговоры по поставкам С-400
И снова на тропе войны… размышления публициста
В Армении вновь грозят Азербайджану ядерным оружием наша реакция
Россиянин отдохнул в Баку и поднял на уши прокуратуру
Ильхам Алиев в Пакистане фото
Либерман предложил создать антииранский союз
Австрийский клуб… «Карабах» Азербайджанцы ушли в футбол в Вене
Эрдоган: «Мы пойдем на Ракку, если договоримся с Москвой»
Путин похвалил Атамбаева
Иран увеличил поставку нефти на 70%
Ричард Алмейда согласился играть за сборную Азербайджана
Распродать недвижимость иностранцам Новый источник валюты для Азербайджана
Завтра в Баку будет пасмурно
Центробанк о новом курсе маната
Зачем Трампу азербайджанский газ? наша аналитика
Арестован разработчик «умного оружия» для ИГИЛ
Пуля оборвала жизнь юного солдата фото
Последние вести о пропавших нефтяниках