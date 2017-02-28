Путин и Атамбаев договорились о борьбе с инфекционными болезнями

По итогам переговоров президентов России и Киргизии Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева в Бишкеке подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве, передает РИА Новости.

Переговоры прошли во вторник в узком и расширенном составах в госрезиденции "Ала-Арча". Главы государств подписали совместное заявление по итогам встречи.

В присутствии глав двух государств был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и Киргизии об оказании технического содействия республике в рамках присоединения к Евразийскому экономическому союзу от 31 марта 2015 года.

Министерство здравоохранения Киргизии и Роспотребнадзор подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с инфекционными болезнями.