В мировой практике давно применяются установки, которые позволяют очищать воду без использования хлора. Переходят на эту технологию даже в соседнем Дагестане. Махачкала станет одним из первых городов Северокавказского федерального округа России, которые переходят на безопасную технологию обеззараживания воды без хлора. В настоящее время новая технология используется в девяти городах России.

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев, как сообщал haqqin.az, подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения населения экологически чистой водой". Согласно распоряжению, для сооружения в 100 населенных пунктах 18 районов с населением 64 тысячи человек водоочистных установок модульного типа с целью обеспечения качественной питьевой водой населения страны, использующего воду рек Кура и Араз, а также других водных источников, из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента Министерству экологии и природных ресурсов будет выделено 16 миллионов манатов.

В Азербайджане давно говорят о переходе на современные способы очистки воды. Так, еще в 2013 году был заложен фундамент новой установки нейтрализации воды ультрафильтрацией в Джейранбатанском комплексе водоочистных установок.

Однако, как стало известно haqqin.az, хлор по-прежнему используется в процессе нейтрализации воды. Эту информацию в беседе с haqqin.az подтвердил и глава пресс-службы открытого акционерного общества «Азерсу» Анар Джебраиллы.

«В Азербайджане питьевая вода обеззараживается только с помощью хлора, и в ближайшее время переход на какие-либо другие технологии не предусматривается», - отметил он.

Джебраиллы также отметил, что в настоящее время потребности столицы Азербайджана в питьевой воде обеспечиваются из четырех источников: Джейранбатан, Хачмаз, Кура и водопровод Огуз-Габала-Баку.

По его словам, в некоторых странах применяют новые технологии очистки, например, с помощью ультрафиолета. Это очень эффективно, если вода подается на короткие расстояния. «Тем не менее, эффективность очистки воды хлором не ставится под сомнение во всем мире», - заявил Джебраиллы.

Что касается угрозы возникновения онкологических заболеваний из-за хлорированной воды, то, по словам представителя «Азерсу», количество хлора соответствует стандартам, вода регулярно проверяется: «Об этом заявляли и в Центре гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Азербайджана».

Между тем эколог Тельман Зейналов заявил haqqin.az, что хлор – не единственное средство очистки воды. По его словам, во многих странах вода нейтрализуется с помощью современных технологий, так как хлор может вызывать онкозаболевания.

«В Азербайджане есть все условия для применения новых методик очистки воды, и совершенно непонятно, почему не используют эти технологии», - отмечает эколог.