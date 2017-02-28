Русский поэт, публицист и баснописец Крылов писал свои произведения вовсе не для собственного удовольствия. Он пытался достучаться до умов и сердец сограждан. Правда, для этого нужно, чтобы читатель не только на словах почитал, но и почитывал этого классика. Не знаю, как прежде, во времена баснописца, но сегодня явно не все люди, должность и амбиции которых вроде бы должны свидетельствовать об их эрудиции, в реальности почитают и почитывают Ивана Андреевича. Ведь есть же у него прекрасная басня «Щука и Кот», в которой говорится о рыбине, которая вдруг захотела, подобно кошкам, ловить мышей. Охота закончилась тем, что щука осталась еле жива «и крысы хвост у ней отъели».

Так вот эту басню, похоже, не удостоил своим вниманием постоянный представитель Армении в ООН посол Зограб Мнацаканян. Во всяком случае, такой вывод напрашивается после речи, произнесенной этим господином во время обсуждения в Совбезе ООН темы «Сохранение мира и безопасности в мире: конфликты в Европе».

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе прений затрагивались проблемы так называемых замороженных конфликтов, в том числе ситуация на Кипре, в Украине, Молдове и на Южном Кавказе.

Практически все выступавшие подчеркивали важность международных усилий для мирного урегулирования и предотвращения конфликтов, в том числе с использованием региональных механизмов. Все, но только не Зограб Мнацаканян, который, видимо, иначе представляет себе эту проблему. Извращая саму суть карабахского конфликта, он заявил, что этот конфликт не что иное, «как борьба за права человека, свободу и самоопределение, ответом на которую стали дискриминация и насилие».

Налицо определенная тенденция. Армянская дипломатия, как в лице Мнацаканяна, так и в лице буквально уничтоженного Жанной Немцовой главы МИД РА Э.Налбандяна, облюбовала новый трюк, пытаясь прикрыть свой срам страны-оккупанта фиговым листком пустопорожней болтовни «о борьбе за права человека».

Свои дурные фантазии Мнацаканян озвучивает, между прочим, не в ереванском кафе «Джазве», принадлежащем президенту Сержу Саргсяну, а с трибуны ООН, Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности которой приняли несколько резолюций, где Армения названа страной, оккупировавшей территории Азербайджана.

Не пришло Мнацаканяну в голову и то, что смешно выступать от имени страны, бывший и нынешний президенты которой являются столь же очевидными сепаратистами, как Захарченко, Плотницкий и др., коими кукловодят в «ДНР» и «ЛНР». Кстати, эти господа-сепаратисты тоже любят сотрясать воздух призывами «услышать Донбасс». И отношение к ним соответствующее. Но все это прошло как-то мимо облеченного дипломатическим рангом Зограба Мнацаканяна.