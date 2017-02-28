 

Атамбаев сказал Путину: «Я не буду делать третью революцию»

 

Киргизия отныне должна быть нормальным развивающимся государством, революциям в стране поставлена точка, заявил президент республики Алмазбек Атамбаев.

"Революциям в Кыргызстане поставлена точка", — сказал Атамбаев на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если кто-то надеется сделать революцию в Кыргызстане, я хочу напомнить, что лидером обеих прошедших революций, сегодня могу сказать, был Атамбаев, и в 2005 году колонна, которая взяла Белый дом, пришлась на долю Атамбаева, и в 2010 году, если вы сейчас вспомните, где собирались возмущенные граждане Кыргызстана, — возле офиса Атамбаева", — добавил он.

По его словам, "Кыргызстан отныне должен быть нормальной развивающейся страной, и последние показатели показывают, что мы правильно идем".

"Поэтому если будет третья революция, ну я не буду ее делать", — подчеркнул Атамбаев.

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