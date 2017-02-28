Сотрудники департамента охраны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели осмотр территории парка, где размещался ныне разрушенный памятник поэту Микаилу Мушвигу в Баку. Как сообщила haqqin.az глава пресс-службы Минэкологии Ирада Ибрагимова, подтвердился факт незаконной вырубки 27 деревьев разного вида и редкой породы, возраста, находящиеся в периоде биологического развития.

По ее словам, факт вырубки без разрешения Минэкологии подтвердили также находившиеся там работники АО Azəravtoyol.

Согласно действующему законодательству, наложение административных санкций на юридических лиц, каковым является Azəravtoyol, находится в полномочии судебных органов. В связи с этим Минэкологии ведет расследование по определению размера нанесенного ущерба и выявлению ответственных за вырубку деревьев лиц.

Материалы по фактам нарушения закона "Об охране зеленых насаждений" со стороны Azəravtoyol будут переданы в суд.

Напомним, 26 февраля без согласования с Министерством культуры и туризма и Исполнительной властью города Баку ОAО Azəravtoyol разрушило памятник поэту Микаилу Мушвигу. Кроме того, были вырублены все деревья на прилегающей к памятнику территории.