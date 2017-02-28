Проект «Громадське» («Общественное»), охватывающий Украину, Азербайджан, Россию, Беларусь, Молдову, Грузию и Армению, обнародовал исследование «Взятки в цифрах». Выяснилось, что средняя взятка в Азербайджане составляет от 50 до 100 евро при средней зарплате примерно в 250 евро. И это самый невысокий показатель среди стран, попавших в проект «Громадське».

В лидерах по среднему размеру мзды оказались Россия (3200 евро при средней зарплате в 493 евро) и Украина (1350 евро при средней зарплате в 144 евро). В Молдове взятка составляет 113 евро при зарплате 215 евро. Данные по Беларуси, Грузии и Армении не приводятся.

Любопытно, что в Украине наибольшее количество антикоррупционных учреждений среди стран Восточной Европы — 6. Далее идет Армения — 5, в Молдове, Беларуси и России — по 3 учреждения, в Азербайджане — 2, в Грузии — 1.

Приводятся данные и по максимальному сроку, к которому можно приговорить коррупционера. Азербайджан, Украина, Грузия — 12 лет, Молдова, Россия, Армения — 15 лет, Беларусь — 14 лет.