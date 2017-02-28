 

Коррупционеры в Азербайджане берут по 100 евро Средняя взятка

Автор: Отдел информации 

Проект «Громадське» («Общественное»), охватывающий Украину, Азербайджан, Россию, Беларусь, Молдову, Грузию и Армению, обнародовал исследование «Взятки в цифрах». Выяснилось, что средняя взятка в Азербайджане составляет от 50 до 100 евро при средней зарплате примерно в 250 евро. И это самый невысокий показатель среди стран, попавших в проект «Громадське».

В лидерах по среднему размеру мзды оказались Россия (3200 евро при средней зарплате в 493 евро) и Украина (1350 евро при средней зарплате в 144 евро). В Молдове взятка составляет 113 евро при зарплате 215 евро. Данные по Беларуси, Грузии и Армении не приводятся.

Любопытно, что в Украине наибольшее количество антикоррупционных учреждений среди стран Восточной Европы  6. Далее идет Армения  5, в Молдове, Беларуси и России  по 3 учреждения, в Азербайджане  2, в Грузии  1.

Приводятся данные и по максимальному сроку, к которому можно приговорить коррупционера. Азербайджан, Украина, Грузия  12 лет, Молдова, Россия, Армения  15 лет, Беларусь  14 лет.

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