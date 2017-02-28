Ильхам Алиев: «Наказать тех, кто разрушил памятник Микаилу Мушвигу»

«Президент Ильхам Алиев крайне обеспокоен разрушением памятника Микаилу Мушвигу. Глава государства отдал распоряжение о всестороннем расследовании и наказании виновных», — заявил в интервью АзерТАдж помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что в период президентства Ильхама Алиева были восстановлены десятки исторических памятников культуры, установлены памятники Гара Гараеву, Фикрету Амирову, Ниязи, Бюльбюлю, Рашиду Бейбутову и другим известным лицам.

Президент считает, что без ведома соответствующих госорганов демонтаж памятников недопустим и виновники должны быть наказаны.