Президент объявит помилование

Сегодня состоялось заседание Комиссии по помилованию при президенте Азербайджанской Республики.

Член комиссии Мехди Мехдиев сообщил, что на заседании было рассмотрено 107 обращений в связи с помилованием. По его словам, на прошедших трех заседаниях было рассмотрено в общей сложности 357 обращений, на большинство из них было дано положительное заключение.

Как сообщает АПА, в преддверии праздника Новруз ожидается подписание распоряжения о помиловании. Сообщается, что до этого времени планируется провести еще несколько заседаний, на которых предусмотрено рассмотрение свыше 800 обращений.