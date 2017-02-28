Условие Эрдогана: «Недопустимо воссоединение Кипра с Грецией»

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ильнур Чевик заявил, что переговоры по объединению Кипра могут возобновиться, только если греки-киприоты откажутся от идеи воссоединения с Грецией.

"Возобновление переговоров по кипрскому регулированию возможно, если греки не будут иметь намерений о воссоединении острова с Грецией. Энозис (движение за воссоединение) прошел и мертв", — сказал Эрдоган в интервью РИА Новости.

По его словам, важное место в кипрском урегулировании занимает Кипрская православная церковь, которая ранее блокировала попытки объединения острова.

"На Кипре следует принять во внимание Кипрскую православную церковь. Именно они блокируют усилия по поддержанию мира, именно они убедили греков-киприотов отказаться от "плана (экс-генсека ООН Кофи) Аннана" по референдуму в 2004 году. Думаю, помимо прочего, кто-то должен также убедить Кипрскую православную церковь (в важности воссоединения)", — добавил Чевик.