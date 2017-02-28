Путин: «В этот же день наши солдаты уйдут из Киргизии»

Россия готова свернуть военную базу в Киргизии, либо рассмотреть возможности ее усиления, если Бишкек об этом попросит, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым, сообщает РИА Новости.

"Если когда-то Киргизия скажет, что мы укрепили настолько свои вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем", — подчеркнул Путин.

Он объяснил, что у России нет никакой необходимости размещать в Киргизии воинский контингент. Российская база нужна для обеспечения безопасности самой Киргизии, но постепенно страна будет развивать и укреплять собственные вооруженные силы.

"Вопрос о расширении воинского контингента мы не обсуждали. Если Киргизия сочтет необходимым это сделать, тогда и обсудим, но имейте в виду, что для нас это тоже дополнительные расходы", — добавил российский лидер.

Путин напомнил о том, что российская база в Канте возникла по просьбе киргизского руководства в 1999-2000-х годах.