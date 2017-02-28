В Баку едут 800 немцев

Около 800 болельщиков сборной Германии по футболу уже заказали себе билеты на отборочный матч чемпионата мира-2018 с национальной командой Азербайджана, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 26 марта, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

Все эти фанаты заказали билеты через DFB. Немецким болельщикам билеты продаются по 7 евро.

Ранее Немецкий футбольный союз объявил о продаже ограниченного количества пакетов на чартерный рейс, на котором в Баку прилетит сборная Германии. Все пакеты, стоимость которых составила 1149 евро, были раскуплены в течение 24 часов.

Действующие чемпионы мира прилетят в Баку из Дюссельдорфа 24 марта. Вылет – в 14:35 по местному времени, прилет – в 22:15.

В пакет для фанатов входят визовая поддержка, две ночи в отеле Boulevard, трансфер из аэропорта в отель и со стадиона в аэропорт. Также немецких болельщиков обеспечат немецкоязычным гидом. Вылет из Баку во Франкфурт запланирован на 27 марта в 02:20.

Те немецкие болельщики, которые не купили пакет от DFB – а их подавляющее большинство, - будут добираться до Баку самостоятельно.