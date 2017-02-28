 

Зарплаты врачей увеличатся в три раза

Автор: Отдел экономики 

С переходом на систему обязательного медицинского страхования зарплаты врачей повысятся в среднем в три раза. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана. При этом повышение заработной платы уже произошло в медицинских учреждениях районов, в которых проходит пилотный проект - Мингячевире и Евлахе.

В пресс-службе отметили, что зарплата врача состоит из базовой части и премиальных. Так вот, базовая часть увеличена примерно на 200%. При повышении учитывались такие факторы, как специфика, сложность и нагрузка врачей. К примеру, заработная плата заведующих отделениями, в зависимости от объема работы, повышена еще на 15%.

Премиальная часть будет исчисляться из расчета количества пациентов и качества оказанных медицинских услуг. Средний норматив, позволяющий получать премиальные, у врачей различных категорий определен минимум в 10-12 и максимум 20 пациентов в день.

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