И китайские военные появились в Афганистане

В Афганистане замечены китайские военные транспортные средства, патрулирующие Ваханский коридор - узкую полосу земли на стыке Памира и Каракорума у границы с Китаем.

Пекин опровергает присутствие его военных в Исламской Республике, но признает, что проводит на границе с Афганистаном «совместные контртеррористические операции», сообщает Financial Times. Что подразумевается под «совместными контртеррористическими операциями», Китай не пояснил.

Первые фотографии, запечатлевшие китайские военные транспортные средства в ИРА, были опубликованы 3 ноября 2016 года индийским новостным сайтом Wion. Но Министерство обороны Китая опровергло заявления индийцев о том, что китайские военные проводят операции в Афганистане, и пояснило, что эти сообщения не согласуются с фактами, а «в последние годы правоохранительные органы Китая и Афганистана, в соответствии с решением по двустороннему сотрудничеству по вопросам укрепления правопорядка на границе, договорились о совместной операции в приграничных регионах», передает The Diplomat.