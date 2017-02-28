16 февраля в Бонне прошла акция протеста, приуроченная к встрече министров иностранных дел стран «Большой двадцатки». Эта акция стала своего рода прелюдией к более масштабным демонстрациям, которые должны пройти в Гамбурге во время саммита «Большой двадцатки».

Активисты организация «Attac», «MLPD», «Аntifa» и «Occupy» протестовали вместе с курдами, палестинцами и американцами. Хотя в акции протеста 16 февраля приняли участие всего около 250 человек, охрану правопорядка осуществляли более 150 полицейских. Полиция также задействовала автомобиль видеонаблюдения.

В качестве центральной темы демонстрации протеста наряду с обычными для такого рода акций вопросами войны, изгнания, недостатка демократии, нарушений прав человека были также отмечены ужасающие факты с утонувшими в Средиземном море беженцами. Также прозвучали лозунги против репрессивной политики Израиля против палестинцев и в защиту борьбы курдов с репрессиями, предпринимаемыми Эрдоганом. Для американских демонстрантов основной целью был госсекретарь США и бывший глава «ExxonMobil» Рекс Тиллерсон.

Организация «Attac» вышла на акцию с коротким лозунгом «Всемирная справедливость вместо «Большой двадцатки» («Worldwide justice instead of G20»).

Было объявлено о намечающихся масштабных акциях протеста, которые должны будут состояться в Гамбурге в начале июля, в преддверии основного саммита «Большой двадцатки». Ожидается, что в акциях примут участие тысячи активистов и простых граждан. Возможны и акции гражданского неповиновения. Мы будем держать наших читателей в курсе намечающихся акций в Гамбурге, а также акций протеста в Баден-Бадене в марте, во время встречи министров финансов стран «Большой двадцатки».