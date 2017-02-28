 

Турция создала военную базу в Сирии

 

Турецкая армия, которая участвует в операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, создала временную военную базу в городе Эль-Баб, освобожденном от боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщает во вторник газета Hurriyet со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что база расположена в стратегически важном месте на одном из холмов в Эль-Бабе. Военный объект предполагается использовать как место для дислокации и мелкого ремонта турецкой бронетехники, сообщил источник газеты

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев. 

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