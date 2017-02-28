Западные СМИ: «У России нет денег на новую гонку вооружений»

За последние 38 лет в мире не было «столько ядерной риторики, сколько ее слышится сейчас: даже в самый разгар холодной войны никто так легкомысленно не угрожал применить ядерное оружие». Об этом пишет Юлиан Ханс на страницах немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, передает Росбалт.

«Недавно российское руководство выпустило этого джинна из бутылки, и теперь он поставил российские власти перед трудностями», — написала автор статьи.

Как отмечает Ханс, речь идет о документальном фильме одного из каналов российского государственного телевидения, в котором российский лидер был представлен в качестве генерального режиссера присоединения Крыма к России. Среди прочего, в фильме упоминалось, что президент РФ думал о том, чтобы привести в полную боевую готовность российское ядерное оружие, пишет автор статьи.

«Россия слишком слаба в экономическом плане и непривлекательна в политическом, чтобы иметь какой-то вес на международной арене, — продолжает Ханс, — так что российское руководство достигает весомости при помощи относительно дешевой партизанской тактики из дезинформации, кибератак, деятельности спецслужб и спецназа».

Но теперь, обращает внимание автор, «столь обласканный Москвой Дональд Трамп анонсирует наращивание ядерного потенциала, а для сохранения паритета Москве придется также наращивать свой арсенал. Но на новую гонку вооружений у России денег нет».