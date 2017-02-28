Генпрокуратура предупредила СМИ, сославшееся на армянские источники

В результате расследования, проведенного Генпрокуратурой Азербайджана, было установлено, что на интернет-сайте и YouTube – канале новостного портала «Azərbaycan 24» был выложен видеоматериал армянской стороны с телами наших военнослужащих, героически погибших в ночь с 24 на 25 февраля при отражении попытки врага проникнуть на позиции ВС Азербайджана в различных направлениях, и другая информация.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, главный редактор данного информационного портала Эльгюн Ибрагимов был приглашен в Генпрокуратуру.

В соответствии с законом «О прокуратуре», от него потребовали прекратить распространение информации, являющейся государственной тайной и служащей интересам врага.

Э.Ибрагимов также был официально уведомлен о том, что в случае, если он в будущем продолжит распространять такого рода информацию, по отношению к нему будут приняты более серьезные меры, предусматриваемые законодательством.