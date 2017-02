Трамп обвинил Обаму в заговоре

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в давлении на действующую администрацию — провоцировании протестов в американских городах и организации утечек из Белого дома, передает РИА Новости.

По словам главы государства, экс-президент "стоит за утечками", поскольку те координируются "его людьми". С обвинениями против "людей Обамы" Трамп выступал и ранее. В планах действующего главы государства — "чистка" своей администрации от сторонников демократов.

Скользкие и недоказуемые обвинения против бывшего президента в ведении интриг — одна из излюбленных тем в СМИ, поддерживающих Трампа. Ультраконсервативное издание The New York Post называет сложившееся в США положение дел "уникальным случаем постпрезидентства". Слишком молодой, чтобы считаться пенсионером, 55-летний Обама не занимает никаких постов и не имеет планов активно участвовать в политической жизни. Вместе с тем его вес в структурах демократов не снижается: председателем Демократической партии 26 февраля выбрали его сторонника Тома Переса. Неформальное объединение "Организуя для действия" (Organizing for Action), созданное для избрания экс-президента в 2012 году, не только не распущено, но и вербует новых участников. Именно эти люди, по мнению приверженцев Трампа, стоят за массовыми протестами против политики нынешнего президента.

Не меньшую проблему для действующей администрации представляют "кроты" под лужайкой Белого дома: сотрудники правительственных учреждений, доставшиеся Трампу "в наследство" от Обамы. Телеканалу CNBS стало известно о "меморандуме" о взаимной поддержке, подписанном противниками миграционной политики Трампа, работающими в среднем звене его собственной администрации. С начала февраля президент обещает отставки "кротов", но до сих пор не объявлено ни об одном случае их выявления.

Праворадикальный публицист Джоэль Поллэк предложил решить проблему "саботажа", обратившись к бывшему президенту лично, чтобы тот "перестал поддерживать несогласных и призвал бюрократов выполнять свою работу". Близкий к советнику Трампа, Стивену Бэннону, ресурс Breitbart предложил решить проблему иначе: провести сокращения среди чиновников, чтобы занять сохранивших работу непосредственной трудовой деятельностью вместо организации утечек.