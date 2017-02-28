Речь президента Франции Франсуа Олланда в городе Виллоньон была прервана выстрелом, сообщает издание Charente Libre.

Президент, выступавший по случаю запуска скоростной железнодорожной ветки Париж – Бордо, на секунду отвлекся от текста, сказав: "Надеюсь, ничего страшного не произошло". После этого он продолжил выступление.

Coup de feu pendant le discours de François Hollande à Villognon lors de l'inauguration de la LGV Tours Bordeaux pic.twitter.com/c0Sp5dpLty — F3 Poitou-Charentes (@F3PoitouChtes) 28 февраля 2017 г.

Издание пишет, что снайпер жандармерии, находившийся примерно в 100 метрах от Олланда, случайно нажал на курок. Пуля, срикошетив, попала в ногу работнику железнодорожной компании.

Один из сотрудников службы охраны после выстрела неудачно перепрыгнул через стол, на котором стояли коктейли. Он травмировал ногу.

Оба пострадавших госпитализированы.

Перед отъездом из Виллоньона Олланд посетил их в больнице и пожелал скорейшего выздоровления.