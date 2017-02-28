 

Ильхам Алиев приказал... и виновники полетели

 

За разрушение памятника выдающегося поэта Микаила Мушвига наказаны сотрудники ООО Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı, которые проводили работы по перестройке на кругу возле здания Государственного комитета по статистике, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, исполнительный работник ООО Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı Рамиз Рагимов, не поставив в известность ни руководство ООО, ни руководство ОАО Azəravtoyol, распорядился убрать памятник Микаила Мушвига. За это грубое нарушение соответствующего законодательства Р.Рагимов был снят с занимаемой должности.

Директору ООО Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı Алигейбату Ширинову сделано предупреждение, а главному инженеру ООО Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı Юрису Гусейнову объявлен выговор.

ОАО Azəravtoyol приносит свои извинения за то, что общественность и СМИ не были своевременно предупреждены о том, что памятник выдающемуся поэту М.Мушвигу был демонтирован.

Отметим, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил свою крайнюю обеспокоенность в связи с этим инцидентом и отдал распоряжение о всестороннем расследовании и наказании виновных.

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