 

Решается судьба Абхазии и Южной Осетии

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Именно таким образом интерпретируют неожиданное заявление спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураба Абашидзе, которое последовало сегодня в Тбилиси после его переговоров с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным в Праге.

- Я считаю, что Россия рано или поздно отзовет свое признание Абхазии и Южной Осетии как независимых государств, - заявил в интервью тбилисской телекомпании Starvision З.Абашидзе.

Интересно не то, что сказал грузинский политик, а то, что российские СМИ («Интерфакс» и другие агентства) молниеносно распространили данную информацию в качестве сенсации, выделив слова Абашидзе о том, что Абхазия и Южная Осетия оказались жертвами конъюнктуры, возникшей в 2008 году.

В подтверждение позитивных перемен, которыми отмечено сотрудничество Грузии и России в последние годы, газета «Комменрсант» выделяет тот факт, что стороны достигли серьезного прогресса в торгово-экономической сфере.

Московские издания приводят слова Г.Карасина, что “Россия уверенно занимает первое место в качестве рынка для экспорта грузинской продукции, а также по объему переводов денежных средств в Грузию». 

Что же касается главной проблемы – восстановления дипотношений, СМИ сочли вполне оптимистическим следующее сообщение З.Абашидзе: «Мы с Григорием Карасиным решили действовать методом малых шагов».

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