 

«Народ не доверяет ни власти, ни оппозиции»

Автор: Записала Ирина Михайленко, спецкор, Киев 

«Угрозы нового майдана в Украине нет, поскольку нет лидеров, которые могли бы его возглавить. Народ не доверяет ни власти, ни оппозиции. Главное - это бессмысленность нового Майдана в данное время. Кто может его возглавить? Я не представляю. Да,  рейтинг действующего президента  Украины Петра Порошенко - около 10%. Но пока что не могу сказать, что готов голосовать за его ближайших конкурентов. В нашей стране тяжело предсказывать чье-либо политическое будущее. Бывает так, что пересидев 10 лет, человек возвращается в политику и пользуется популярностью. Пример Порошенко и Тимошенко - тому подтверждение», - заявил haqqin.az известный украинский блогер Денис Казанский.

Эксперт коснулся и вопроса блокады Донбасса и отношения к ней рядовых украинцев: «Большое количество граждан поддерживает идею блокады, но люди в Украине в целом инертны. Не каждый готов выходить и блокировать лично. Кроме того, есть недоверие к персонам Семенченко и Парасюка. Хотя и торговля с боевиками им тоже не нравится», считает эксперт.

Он также отметил, что контрабанда безусловно выгодна украинским олигархам, а также представителям власти, которые ее контролируют и находятся в доле.

«Кроме того, она выгодна и боевикам. Все прекрасно знают, что ни один вагон не пересекает линию разграничения просто так. С каждого вагона платится определенная сумма Захарченко и Плотницкому», уточнил блогер.

Высказался он и на тему будущего Арсена Авакова в качестве главы МВД Украины. «Аваков стоит довольно крепко. Вряд ли его смогут сместить. В этом случае развалится коалиция. Думаю, вынужденный союз с президентом будет продолжаться», резюмировал Д.Казанский.

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