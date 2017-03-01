Министр Фазиль Мамедов рассказал всей Европе о новых реформах

На сайте Внутриевропейской организации налоговых администраций (www.iota-tax.org) опубликована статья министра налогов, советника государственной налоговой службы первой степени Фазиля Мамедова о новых вызовах, реформах, изменениях и трансформации налоговой службы.

Особого внимания заслуживают административные реформы в министерстве налогов, которых подробно коснулся министр. Он отметил, что последние изменения в национальной налоговой системе по своей сути и охвату значительно шире предыдущих изменений.

«Новый подход к налоговой системе построен на двух основополагающих принципах. Первый и самый важный – индивидуальный подход. Главным здесь является отделение субъектов малого и среднего предпринимательства от предприятий особого режима, обеспечение индивидуального подхода к каждой группе предпринимательства, а также правильное распределение фискального и административного груза.

Второй принцип – построение и углубление партнерских взаимоотношений с налогоплательщиками. Минналогов уже несколько лет, как приступило к построению партнерских отношений с налогоплательщиками. Но новый подход подразумевает конкретизацию обязательств налогоплательщиков, оказание им современных и инновативных услуг. Для этого принято решение о применении системы услуг, опирающийся на инновативные нововведения и оперативные адресные услуги».

По словам Ф.Мамедова, применение новых принципов привело к структурным реформам в министерстве налогов. «В центральном аппарате минналогов был создан Департамент оказания услуг налогоплательщикам и прозрачного налогового партнерства. Прямыми функциями департамента являются построение конструктивного диалога, взаимного доверия и партнерства, информирование налогоплательщиков.

Эта новая структура с января 2017-го года выполняет организационный и административный контроль за оказанием адресных, оперативных услуг, основанных на инновативных и традиционных методах.

Налогоплательщики наравне с традиционными услугами получают возможность видеосвязи, оперативного и внеочередного обслуживание в центрах услуг, участия в круглых столах, конференциях и семинарах. В целях обеспечения координации каждому налогоплательщику-партнеру выделен куратор, который оказывает налогоплательщику адресную помощь. Это станет примером для других налогоплательщиков и будет стимулировать их стать дисциплинированным налогоплательщиком».