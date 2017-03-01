Дональд Трамп делает первые шаги по формированию будущей оборонной политики, и сходу потребовал у конгресса дополнительных 54 миллиарда долларов на военные нужды. Это означает резкий скачок расходов на Пентагон сразу на 9,3%. Последний раз сравнимые траты на армию Соединенные Штаты несли в 2003 году, когда шла война в Ираке. Нынче же военные операции за рубежом в значительной степени свернуты, но президент уверен, в военном отношении страна отстает, а он этого допустить не может. Это при том, что Америка по военным тратам далеко опережает все другие государства мира.

«Это знаменательное событие и послание миру в эти опасные времена об американской силе, безопасности и решительности. Мы должны гарантировать, что наши храбрые военнослужащие имеют все необходимое, чтобы предотвратить войну, а если они будут призваны сражаться ради нашей страны, сделать единственное: победить».

Красиво сказал президент. Безусловно, речь идет пока лишь о бюджетном предложении, которое будет всесторонне обсуждаться конгрессом. И хотя там республиканское большинство, весьма лояльно обычно относящееся к оборонным расходам, простого прохождения у бюджетных предложений Трампа не будет. В конце концов, эти 54 миллиарда где-то надо взять.

Одна из статей – почти на треть урезать расходы на Госдеп с его программами помощи другим странам. Но уже большая группа, больше ста человек отставных генералов и адмиралов обратилась к конгрессу с просьбой не сокращать финансирование внешнеполитического ведомства, поскольку его программы – такая же часть обеспечения безопасности США, как и пентагоновские.

Так что финальная сумма роста средств на оборону будет, возможно, меньше, чем запрошенная, но рост по сравнению с предыдущим военным бюджетом будет непременно. Ранее Трамп уже озвучивал военные параметры, которые он хотел бы улучшить. Так, он говорил о необходимости модернизации ядерного комплекса страны; увеличить численность сил быстрого реагирования до 540 тысяч с нынешних 480 тысяч; число батальонов морской пехоты нарастить до 36 – против нынешних 23. А также построить новые корабли и боевые самолеты, увеличив таким образом численность флота с 276 боевых единиц до 350, а авиацию с 1100 до 1200.

Кроме того президент выступает за усиленное постоянное военно-морское присутствие в самых горячих и спорных точках мира, что станет головной болью Китая и Ирана, а также русских. А еще ведь нужно позаботиться о ракетной и кибер-безопасности. Никто в мире, конечно, не в состоянии угнаться за США в военно-технологическом отношении. Больше того, вооружаясь сами, американцы при Дональде Трампе требуют больших трат на оборону от своих союзников.

Насколько станет в итоге удачным президентство Трампа, еще большой вопрос, но что Запад после него станет в военном отношении еще более могущественным, можно не сомневаться. Упрочится ли в результате мир на планете, сказать трудно. Как минимум Китай попытается сильно не отстать. А больше, собственно, и некому. Сейчас уже вспоминаются как несмешной анекдот заявления представителей России о формировании стратегического союза на основе стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.