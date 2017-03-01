Переедет ли Мехрибан Алиева в здание администрации президента?

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева все еще занимает кабинет президента крупнейшей неправительственной организации региона – Фонда Гейдара Алиева, сообщает haqqin.az со ссылкой на вести.ру.

Корреспондент вести.ру обратился с вопросом к М.Алиевой о вероятности ее переезда в кабинет первого вице-президента Азербайджана в администрации президента страны.

«Если возникнет необходимость работать в офисе президентского аппарата, почему бы и нет? Но это технический вопрос», - сказала М.Алиева. По ее словам, всего несколько дней прошло со дня указа президента о ее назначении, и она по-прежнему занимает свой рабочий кабинет в Фонде Г.Алиева.