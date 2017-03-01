«Черный список» МИД Азербайджана заполнен до отказа

МИД Азербайджана не придется существенно расширять «черный список» в связи с приездом на «референдум» в «НКР» 104 «наблюдателей». Дело в том, что подавляющее большинство этих людей уже являются персонами нон-грата. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

При этом, судя по опубликованным в армянских СМИ данным, в этот сепаратистский регион съехалась пестрая компания отставных, малоизвестных людей, именующих себя политиками. Были разношерстные группы сепаратистов и просто армяне из диаспоры. Понятное дело, что этим псевдонаблюдателям не удалось придать даже налета легитимности прошедшему «референдуму».

Из этой компании выделяется проплаченные пособники армянского лобби члены Европарламента Франк Энгель и Яромир Штетина. Этот тот самый Штетина, который был одним из организаторов недавних так называемых общественных слушаний по Азербайджану в Европарламенте. Тогда рядом с этим пламенным борцом за независимость «Арцаха» и одновременно рупором зарубежного армянства, сидел «активист» Эмин Милли, а по скайпу из Баку выступала журналистка Хаджиджа Исмайлова.

Что касается других участников «референдум-шоу», то среди них член уругвайского «Форума Нагорный Карабах», бывший сенатор Оскар Адольфо Лопес Гольдарасен, член окружного парламента Брюсселя Серж де Патули, депутат окружного парламента Валлонии Бенуа Дреза, болгарский политолог Георгий Коларов, представители Земли басков бывший депутат Европарламента Инаки Фернандес Иразабалбеит, секретарь Национальной партии басков Хосе Мари Этчебериа, член бюро Европейского вольного союза Лорена Лопес да Лакала, член административного округа Фресно штата Калифорния Андреас Боргеас, ответственная за проведение выборов округа Санта Круз штата Калифорния Гейл Пелерин, депутат Европейского парламента Элен Теохариус (Кипр), директор офиса кипрской партии "Движение солидарности" Янис Селинопулос, директор исследовательского центра управления выборами Калифорнийского университета Беркли Карин Мак Дональд, заместитель председателя комитета «Верховного Совета «Приднестровской Молдавской Республики» Григорий Дьяченко, руководитель армянской общины «ПМР» Гегам Геворкян и др.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, внешнеполитическое ведомство занимается вопросом незаконного посещения гражданами иностранных государств оккупированных азербайджанских территорий в последние дни. Но, как уже выше отмечалось, большая часть этих людей уже была признана персонами нон-грата. Так что «черный список» пополнится всего несколькими именами.