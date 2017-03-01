Азербайджан продолжает успешно реализовывать многовекторную внешнеполитическую линию. В соответствии с ней активно развиваются отношения и с арабскими странами, в том числе с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Посол Азербайджана в этой стране Дашгын Шикаров поделился с haqqin.az своим мнением о выживании экономики Эмиратов в условиях мирового кризиса и перспективах углубления связей Азербайджана с ОАЭ.

- Традиционный в таких случаях вопрос: как вы оцениваете нынешний уровень отношений между ОАЭ и Азербайджаном?

- В первую очередь хочу поприветствовать коллектив вашего портала. Являясь его постоянным читателем, хочу пожелать успехов в дальнейшей деятельности. Кроме того, хотелось бы выразить вам глубокую благодарность за проявленный интерес к теме отношений между ОАЭ и Азербайджаном.

Переходя к ответу на ваш вопрос, начну с того, что ОАЭ являются одной из первых мусульманских стран, признавших независимость Азербайджана в декабре 1992 года, и спустя короткое время между двумя странами были установлены дипотношения. Всем прекрасно известно, что общенациональный лидер Гейдар Алиев приложил немало усилий для развития двусторонних отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Историческая встреча Гейдара Алиева и шейха Зайеда ибн Султана аль-Нахайана состоялась на полях саммита тогдашней Организации Исламской конференции в городе Касабланка в 1994 году. Эта встреча заложила фундамент дружбы и сотрудничества и определила вектор их развития. Начался активный политический диалог и обмен визитами между официальными лицами обеих стран.

Анализируя динамику наших отношений за последнее время, особенно в экономической сфере, хотелось бы обратить внимание, что за несколько лет состоялось пять заседаний Межправительственной комиссии, созданной лишь в 2009 году

В политической сфере особенно хочу отметить тот факт, что руководство ОАЭ последовательно поддерживает справедливую позицию Азербайджана в карабахском конфликте и безоговорочно признает территориальную целостность нашей страны.

Обоюдные визиты руководителей стран значительно укрепили политические связи между нашими дружескими странами и, более того, стимулировали рост экономического взаимодействия, в частности в области туризма.

В настоящая с обеих сторон, в том числе и азербайджанской дипломатической миссией, осуществляется активная подготовка официального визита в Баку в мае этого года министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдуллаха ибн- Зайеда Аль Нахайана.

Что касается темы туризма, то особо хочу подчеркнуть важность и своевременность двух распоряжений президента Ильхама Алиев: об упрощении визового режима для граждан ОАЭ (2015 г) и об упрощении визового режима для резидентов ОАЭ (2016 г), которые способствовали резкому увеличению потока туристов из ОАЭ в Азербайджан.

- Способствовало ли это увеличению товарооборота между нашими странами?

- К сожалению, товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ не в настоящее время не соответствует потенциалу отношений между ними. Общий товарооборот за последние два-три года почти не изменился и составил примерно 70 миллионов долларов. При этом львиную долю оборота составляет импорт в Азербайджан товаров из ОАЭ, которые, по сути, реэкспортируются из других стран. Превалирует металлургическая и химическая продукция, текстиль, строительные материалы, табачные изделия, бытовое оборудование и др. Азербайджан же в основном экспортирует в ОАЭ фрукты, соки, орехи, металлические полуфабрикаты и прочее.

Реализуя стратегию развития ненефтяного сектора экономики, по поручению президента Азербайджана в ОАЭ, так же, как и в других странах, была создана торговая миссия нашей страны для продвижения бренда «Произведено в Азербайджане». В результате деятельности этой миссии Азербайджан поставил в ОАЭ 200 тонн яблок и контейнер гранатового сока, достигнута договоренность об экспорте в Дубай меда, мяса, минеральной воды, помидоров и других фруктов и овощей.

Азербайджанские продукты будут представлены на международной выставке «GulfFood 2017», которая состоится с 26 февраля по 2 марта нынешнего года в Дубае. При содействии Министерства экономики Азербайджана и Фонда поощрения экспорта и инвестиций в выставке примет участие более 20 отечественных компаний.

Все это дает основания утверждать, что Азербайджан имеет возможность удвоить, а то и утроить экспорт не только в ОАЭ, но и в другие страны Персидского залива.

Известно, что местный климат сухой и очень жаркий, что не способствует возделыванию сельскохозяйственных культур. Перенимая опыт соседних стран, в ОАЭ начали развивать и эту сферу, однако на сегодняшний день примерно 80% продуктов питания приходится на долю импорта.

К тому же большая часть импорта продукции сельского хозяйства стран Персидского залива осуществляется посредством логистических возможностей Дубая. Считаю, что Азербайджан может и должен воспользоваться этим фактором. Для продвижения азербайджанских товаров, в частности сельского хозяйства, на рынки ОАЭ и стран Залива, можно воспользоваться возможностями сетей супермаркетов, функционирующих в ОАЭ, таких как «Лулу», «Карфур». Посольство уже ведет работу с компанией «Лулу» для поставок в эту сеть продуктов питания азербайджанского производства.

Отмечу, что для продолжительного и конкурентоспособного сотрудничества требуется соблюдение некоторых условий. Это правильное маркирование товаров, соответствие международным и халал-стандартам, бесперебойные поставки при сохранении качества.

Другой возможный способ увеличения товарооборота - это привлечение инвестиций из ОАЭ в Азербайджан для производства сельскохозяйственной продукции для последующего экспорта в те же Эмираты.

Работа эта крайне кропотливая, но имеет большие перспективы. Учитывая долю ресторанов и других объектов общественного питания в сфере услуг ОАЭ и возможности страны в обеспечении спроса на продукты, их поставки сельского хозяйства всегда будут пользоваться успехом. Разумеется, при правильном подходе к их производству и рекламе.

- Вы отметили уже предпринятые меры, направленные на увеличение потока туристов из ОАЭ в нашу страну. А сколь велико их число на данный момент и что делается на уровне посольства для того чтобы привлечь их в Азербайджан?

- Вы правы, говоря об увеличении двустороннего торгового оборота, нельзя не упомянуть и реализацию услуг, в частности туризм. Наверное, каждый житель нашей прекрасной столицы стал свидетелем резкого роста числа туристов из арабских стран в 2016 году. Немалая доля такого поистине наплыва приходится на Арабские Эмираты.

По-моему, немалая заслуга в этом принадлежит Министерству культуры и туризма Азербайджана, разработавшего верную маркетинговую стратегию, в рамках которой в ОАЭ был открыт азербайджанский представительский офис. Ну и, как я уже говорил, заметно сказалось упрощение визового режима для граждан и резидентов этой страны.

В результате исследований и анализа, ОАЭ наряду с другими странами Персидского залива определены как приоритетная для нас страна в плане развития туризма. Туристическая компания этой страны «Атлантис травел», с которой мы заключили договор, выступает посредником в налаживании связей со странами Совета сотрудничества стран Залива (GCC). В результате число туристов из арабских стран возросло более чем в 30 раз. За один только июль прошлого года Азербайджан посетили более 10 тысяч туристов из ОАЭ.

Само собой, активную работу в этом направлении развернули и туристические компании Азербайджана. Безусловно, в привлечении иностранных туристов значимая роль отводится культурным и спортивным мероприятиям. Вне сомнений, по результатам 2017 года, когда в Азербайджане пройдут IV Игры исламской солидарности, «Формула-1» Гран-При Азербайджан, мы станем свидетелями еще большего роста числа туристов как из очень многих стран.

Разумеется, и посольство проводит определенную работу для повышения привлекательности Азербайджана как туристического направления для граждан и резидентов ОАЭ. Самая ответственная наша задача в этом направлении - оформление виз для резидентов. Ныне граждане Эмиратов получают визу по прибытии в Азербайджан. Сегодня по инициативе посольства резиденты ОАЭ, сопровождающие туристов, тоже могут получить визу уже в нашей стране. В остальных случаях посольство в максимально сжатые сроки оформляет визу при обращении в посольство. Помимо этого, мы всячески содействуем распространению услуги упрощенной визы службы «АСАН Виза».

Наша дипмиссия предпринимает усилия и для увеличению прямых, а потому более доступных по цене авиарейсов между нашими странами. Сейчас между Баку и Дубаем осуществляется четыре рейса в сутки – по два рейса «Азербайджанских авиалиний» и авиакомпании «Fly Dubai» эмирата Дубай, но уже с 23 марта плюс к этому четыре раза в неделю между нашими странами будут летать лайнеры авикомпании «Air Arabia» эмирата Шарджа.

Ведется работа по открытию прямого рейса в ОАЭ-Нахчвыван, а в летний период «Fly Dubai» будет перевозить пассажиров по маршруту Дубай-Габала.

- Что из туристического опыта ОАЭ, особенно Дубая, мог бы взять на вооружение Азербайджан?

- ОАЭ уже давно прославился своими туристическими возможностями. Основные факторы, привлекающие туристов - это море, экзотический имидж страны, фешенебельные рестораны, шопинг. Для многих туристов поездка в эту страну всегда ассоциируется с морем и шопингом. Вместе с тем некоторое повышение цен на услуги в последнее время делают другие страны региона более конкурентноспособными.

Убежден в том, что Азербайджан имеет все условия для привлечения такого же числа туристов, что и ОАЭ. Нашей стране есть что показать и чем удивить. Это изумительная природа, уже созданная современная инфраструктура, памятники старины, произведения искусства, разнообразие национальной кухни. Все это уже есть, и теперь надо сделать более доступными авиаперелеты, создать недорогие отели и, безусловно, повысить качество услуг.

Мы должны сделать акцент на низкобюджетных гостиницах, так как большинство туристов хотят тратить меньше на перелет и жилье и больше посещать достопримечательности, аттракционы, пробовать местную кухню, покупать сувениры.

- А как падение мировых цен на нефть сказалось на экономике ОАЭ?

- Безусловно, финансовый кризис в мире и низкие цены на нефть не обошли стороной и экономику ОАЭ. Доходы от нефти резко упали, но благодаря тому, что в стране развиты и ненефтяные сферы экономики, ВВП, можно сказать, устоял.

Это обеспечило своевременные инвестиции в финансовый сектор экономики, активное привлечение иностранных туристов и превращение страну в финансовый центр Ближнего Востока. Перед Эмиратами сегодня стоит задача удержать заработанное. Для этого продолжают реализовываться инвестиционные проекты, развивается инфраструктура, страна становится всё более привлекательной для туристов и деловых кругов.

- Есть ли информация о числе граждан Азербайджана, работающих в ОАЭ?

- Информация о проживающих в стране азербайджанцах обновляется, когда въезжающие в страну наши граждане становятся на консульский учет и за счет сведений из местных государственных ресурсов. Учет ведется в основном по мере их обращения в консульский отдел посольства для получения различных услуг.

К сожалению, не все следуют этим правилам. Большинство азербайджанцев сосредоточены в эмирате Дубай, который подпадает под сферу деятельности Генерального консульства Азербайджанской Республики в Дубае. Число наших граждан, состоящих на консульском учете в посольстве по эмирату Абу-Даби не превышает 160 человек. В целом же, по официальным данным, в ОАЭ в качестве резидентов проживает не более 7 тысяч граждан Азербайджана.

- Каков уровень зарплат в ОАЭ и насколько финансово обеспечены работающие там иностранцы?

- Для начала надо отметить, что с конца 70-х годов прошлого века по сей день население страны увеличилось более чем в 20 раз. Это произошло в первую очередь из-за притока зарубежной рабочей силы. Более 80% всех работающих - иностранцы, которых здесь называют экспатами. В законодательстве Эмиратов не предусмотрена минимальная грань заработной платы.

Но чтобы получить разрешение привезти семью к себе в ОАЭ, экспат должен зарабатывать не менее четырех тысяч дирхамов (один доллар США приравняется к 3,65 эмиратских дирхамов). Свыше 70% работающих коренных эмиратцев получают больше 14000 дирхамов. Важно объяснить, что мы вкладываем в понятие «работающий». Дело в том, что не все граждане ОАЭ, имеющие хорошие доходы, работают. По местным законам, не менее 51% акционерного капитала любой коммерческой компании должно принадлежать гражданам страны. Таким образом, гражданин страны, даже не занимаясь фактически каким-либо делом, может иметь стабильно высокие доходы.

Сами эмиратцы в основном работают в правительственных структурах, органах правосудия, входят в советы директоров международных экономических и финансовых организаций. А вот иностранцы по большей части заняты в строительном секторе и сфере услуг.

Жизнь в ОАЭ, особенно в больших городах, довольно дорогая. Основную часть затрат составляют коммунальные услуги, которые сильно подоражали за последние два года. Ежемесячная плата за пользования интернетом, который предоставляется всего двумя компаниями, составляет 350 дирхамов (100$), при том что скорость интернета не сильно отличается от привычных нам показателей.

На телефонные переговоры каждый житель больших городов в среднем тратит 150 дирхамов. Следует обратить внимание и на 5%-ный жилищный налог, который зависит от годовой стоимости аренды квартиры. Эта сумма начисляется независимо от других коммунальных услуг - даже если какое-то время не жить в квартире, то все равно этот налог будет включена в счета за коммунальные услуги. Аренда квартир тоже стоит немало. Например, за двухкомнатную квартиру размером в 60-70 квадратных метров в черте города приходится платить от 90 тысяч дирхамов ежегодно. При этом в доме имеется только встроенная кухонная мебель, все остальное жилец приобретает за свой счет.

В Арабских Эмиратах очень дорогая сфера услуг, в частности рестораны. Конечно, в больших городах можно найти объекты общепита всех кухни всего мира - от уличного фастфуда до фешенебельного ресторана в пятизвездочном отеле. Однако разница в ценах колоссальная.

Для общего представления приведу пример: счет за ужин на двоих в ресторане при заказе первого и основного блюд составит не менее 100 дирхамов. Но и уличная еда обойдется недешево: за сэндвич и прохладительный напиток придется заплатить 18-20 дирхамов. Для местных это привычные и вполне доступные цены, но многим приезжим, в том числе азербайджанцам, они кажутся фантастическими.

- Резюмирующий вопрос. Каким вам видится будущее этой страны лет эдак через 20-25?

- Учитывая, что мировая экономика имеет тенденцию к трансформации от традиционных источников сырья к продвинутым технологическим моделям, руководство ОАЭ сегодня делает большой акцент на развитии ненефтяного сектора, особенно возобновляемых источников энергии, технологий и науки.

Более того, правительство страны активно работает над стратегией экспорта «последней капли» нефти в 2050 году, что говорит о решимости властей диверсифицировать экономику и доходы. Уже разработана программа развития под названием «Видение 2030», которая охватывает множество новых индустриальных, инфраструктурных и других экономических проектов. Исходя из опыта страны, поставленных задач и колоссальных финансовых ресурсов, можно не сомневаться, что развитие ОАЭ будет продолжено и эта страна через пару десятков лет добьется большого успеха.