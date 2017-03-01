Как известно, коррупция всемогуща и вездесуща. Нечистыми на руку становятся президенты и премьер-министры, депутаты, предприниматели и даже члены королевских семей. Но в последнее время в мире появился феномен под названием "мегакоррупция". Это означает, что отдельно взятый коррупционный спрут оказался способным охватить своими щупальцами целый континент.

Речь идет о Латинской Америке и бразильской компании Odebrecht. Созданная в 1944 году она работает в 60 странах мира, в ней занято 167 тысяч человек. По данным на 2015 год оборот компании составил 39.1 миллиардов долларов.

800 миллионов на подкуп

Это, конечно, не самая крупная акула мирового бизнеса, но все равно размах ее бизнеса впечатляет. Она участвовала в крупных строительных работах по подготовке стадионов и дорожной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу в Бразилии в 2014 году и Олимпийских игр-2016, занималась солидными проектами в химической и нефтехимической промышленности и на рынке недвижимости Латинской Америки, бралась за строительство крупнейших транспортных магистралей на континенте.

Но печальную известность ей принесли не трудовые подвиги.

Где-то сразу после того, как человечество вступило в новое тысячелетие топ-менеджмент Odebrеcht встретился за закрытыми дверями с представителями других, только поменьше бразильских строительных фирм и предложил им создать своего рода коррупционный картель, призванный давать взятки латиноамериканским политикам и парламентариям в обмен на выгодные контракты.

А чтобы легче было продвигать свои проекты, новый картель постановил выделить специальный бюджет для подкупа доброжелательно относящихся к нему участников избирательных кампаний в странах Латинской Америки.

За последние 15 лет кампания потратила на эти цели около 800 миллионов долларов. На первое место в списке получателей денег "под столом" находились высокопоставленные чиновники Бразилии (349 миллионов долларов), на втором оказалась Венесуэла (98 миллионов долларов). Далее идет Доминиканская республика (92 миллионов), Панама (59 миллионов), Аргентина (35 миллионов), Эквадор (33 миллиона), Перу (29 миллионов). Цифры этих средств, потраченных на подкуп, взяты не с потолка, они также не стали результатом кропотливой работы прокуроров. Их предоставил бразильскому правосудию сам глава компании, 48-летний Марселу Одебрехт и поэтому они абсолютно достоверны.

Ему было предъявлено обвинение в 2014 году по нашумевшему в Бразилии делу под названием "Lavajato"--"Автомойка". Марселу согласился сотрудничать со следствием и раскрыл суть мошеннических схем в обмен на сокращение срока для него самого и 77 других сотрудников компании. Тем не менее его ждал суровый приговор - он получил 19 лет и 4 месяцев тюремного заключения, а его компания согласилась выплатить США, Бразилии и Швейцарии штраф в размере 3.5 миллиардов долларов-ровно столько, сколько "навара" получила Оdebrecht на выгодных подрядах за счет подкупа официальных лиц.

С тех пор волны коррупционного скандала накрывают то одну латиноамериканскую страну, то другую.

В декабре 2016 года десятки тысяч граждан Доминиканской республики вышли на улицы, требуя честного и беспристрастного суда над местными предпринимателями и политиками, получившими миллионные взятки от Odebrecht. В конце прошлого-начале нынешнего года находящаяся в руках оппозиции Национальная ассамблея Венесуэлы начала расследование подкупа высших должностных лиц страны, которые по данным депутатов получили от "бразильского коррупционного спрута" 16 миллиардов долларов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро несколько дней назад выступил по национальному телевидению и пообещал "твердой рукой" навести порядок, отказаться от заключенных с бразильцами контрактов, наказать виновных в коррупции.

Одновременно в том же выступлении Мадуро заявил, что он приказал "убраться из страны" американскому телеканалу СNN. В последние месяцы СNN неоднократно сообщал об обвинениях, которые выдвигали члены Национальной ассамблеи, а также власти США в адрес высших должностных лиц страны, подозреваемых в коррупции и торговле наркотиками.

"То, что большинство сделок в Латинской Америки заключается при помощи коррупционных схем, а строительная сфера является наиболее криминальной из всех, ни для кого уже давно не секрет, - говорит haqqin.az известный на континенте кубинский журналист и политический деятель Карлос Альберто Монтанер. - Но до этого никогда прежде коррупционное расследование, каким бы громким оно ни было, не приводило к международному скандалу, в результате которого десятки чиновников высокого ранга могут отправиться за решетку. В Латинской Америке началась настоящая "революция честности", хотя результаты ее трудно предсказать".

Виновны и бывшие, и нынешние

Расследование мегаскандала уже начало приносить свои плоды. Под подозрением оказались президенты Колумбии Хуан Мануэль Сантос и Панамы Хуан Карлос Варела. Суд Перу приказал найти и заключить под стражу бывшего президента Алехандро Толедо (2001-2006 гг.), который обвинен в получении от Оdebrecht по крайней мере 20 миллионов долларов. Нынешний руководитель страны Педро Пабло Кучински обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с тем, чтобы тот распорядился экстрадировать беглого Толедо на родину. Хозяин Белого дома пока молчит…

Словом латиноамериканские страны начало штормить. В той или иной степени скандал коснулся и нынешней президентской кампании в Эквадоре. И хотя там в первом туре 19 февраля победу одержал ставленник левого президента Рафаэля Корреа 64 летний Ленин Морено (родители дали ему это имя из-за симпатий к русской революции), во втором туре в начале апреля он, как ожидается, проиграет кандидату от правых. И все из-за разоблачений в коррупции высокопоставленных чиновников бывшего лидера. Так что, скорее всего, эквадорскому Ленину, запачканному коррупцией в столетие той самой революции прийти к власти не удастся.

Известный латиноамериканский журналист Андрей Оппенгеймер говорит haqqin.az, что расследование мегаскандала компании Оdebrecht выявило несколько явлений. В первую очередь пораженными коррупцией оказались страны с левыми популистскими режимами- правительства Лула Инасиу да Силвы и Дилмы Руссефф в Бразилии, Уго Чавеса и Николаса Мадуро в Венесуэле, Кристины Киршнер в Аргентине и упомянутого Рафаэля Корреа в Эквадоре.

В Америке мало кого волнуют капиталы Билла Гейтса или Уоррена Баффета, но там не потерпят, если кто-то попытается эти нормы обойти.

В Венесуэле же с ее брутальным авторитарным режимом невозможно представить себе сидящим на скамье подсудимых высокопоставленного чависта, из высшего эшелона правящей партии страны.

История с "месячными"

А вот в Бразилии ситуация, несмотря на выявленные масштабы коррупции другая. В свое время автору этих строк довелось наблюдать вблизи процесс над 38 высокопоставленными правительственными чиновниками, банкирами и предпринимателями, которые были обвинены в масштабной коррупции. Все они принадлежали к верхушке правившей к тому времени уже более десяти лет Партии трудящихся, все-бывшие ближайшие соратники любимца бразильцев, экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

В процессе расследования выяснилось, что его чиновники покупали в интересах своей партии голоса депутатов и сенаторов за символическую - по нашим меркам - сумму – в пределах 10 тысяч долларов. Зато платили им регулярно, раз в месяц. Острые на язык бразильцы прозвали этот процесс «mensalao»–«месячными», имея в виду, что эти взятки в виде стабильного ежемесячного жалования имели сходство с известным женским физиологическим циклом.

Коррупция в Бразилии всегда была столь же неотъемлемой частью жизни, как карнавал или секс на пляже. И никогда бразильских воров и жуликов не ждало серьезное наказание, будь они хоть в правящей партии, хоть в оппозиции. О том, что коррупция и безнаказанность политиков проникла во все поры жизни Бразилии, с горьким сарказмом говорит известный бразильский писатель Жоао Убальдо Рибейро. «Каждая бразильская семья, - написал он в одном из своих эссе, - мечтает о том, чтобы иметь в своем составе хотя бы одного не чистого на руку политика, который смог бы решить все проблемы».

Однако и тот процесс, и вынесенный в прошлом году импичмент президенту Дилме Руссефф, которую обвинили в растрате государственных средств, и нынешняя угроза расследования по делу Odebrecht в адрес нынешнего лидера Мишела Темера красноречиво говорят о том, что существовании касты неприкасаемых в этой стране, в отличие от многих других государств постепенно уходит в прошлое.

Виртуальные деньги как спасение

Есть ли выход из этого тупика? Андрес Оппенгеймер ссылается на опыт международной компании Transparency International, которая предлагает, например оплачивать все подношения участникам избирательных кампаний в биткоинах. Эта технология уже получила название - Blockchain. Ее авторы уверяют, что таким образом можно будет легко проследить, на какие цели используются эти виртуальные деньги. Например, кандидату выдают определенное количество биткоинов, чтобы он мог приобрести рекламные майки, бейсболки и любой другой атрибут своей кампании и только производитель этих маек и бейсболок может поменять эти биткоины на реальные деньги.

"Представьте себе, что вы получили жетончики в казино, - говорит директор Transparency International в Мексике Эдуардо Бооркес. - Кроме этого казино вы нигде больше не сможете использовать эти жетоны. Так же и с биткоинами. Прохождение этих виртуальных денег можно проследить от начала и до конца".

Кроме того, борцы с мировой коррупцией предлагают установить ежегодный коррупционный индекс всех крупных компаний мира - такой же, какой существует в отношении правительств. Это позволит тем, кто готов заключать с той или иной компанией контракт, убедиться в ее честности и прозрачности.

Словом, копим биткоины, леди и джентльмены, авось с их помощью сможем победить вездесущую и всемогущую напасть. Пока других рецептов, за исключением уголовного наказания никто не предложил.