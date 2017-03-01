В здании Сабунчинского районного суда состоялось заседание по делу еще второй группы начальников управлений МНБ: генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Первая половина заседания была посвящена рассмотрению ходатайств адвокатов и предъявлению гражданских исков обвиняемым.

Адвокат полковника Физули Алиева выступил с ходатайством о том, чтобы документы, которые были найдены в кабинете его подзащитного после ареста и переданные следствием в Службу госбезопасности, были приобщены к делу.

Однако государственный обвинитель высказал мнение, что рассматривать это ходатайство нецелесообразно, так как в ходе судебного следствия можно будет получить все эти документы.

Попросивший слова обвиняемый Физули Алиев заявил, что его защитник требует приобщить к делу запрашиваемые документы по определенной причине.

«В этом уголовном деле есть эпизоды, которые касаются не только законов и права, но и государственных интересов. Стороне обвинения необходимо это учитывать.

К примеру, в мае 2015 года было установлено, что компания AzərPlast, которой руководил Эльман Мурадов, имеет торговые связи с Арменией. Для расследования этого дела я попросил помощи у Генпрокуратуры и, спасибо ее сотрудникам, вопрос был решен за один день. Человек, которого мы подозревали в сотрудничестве с армянами, не хотел признаваться, и в то же время на меня оказывалось серьезное давление, мешавшее расследованию. Дело в том, что брат Эльмана Мурадова работал на стратегическом посту, и у него были очень большие административные возможности.

В конце концов, чтобы выдвинуть Мурадову обвинение в измене государству, я отправил материалы в Министерство налогов. Копии этих документов были у меня в кабинете. Сейчас их можно получить, если направить запрос в СГБ. Мне эти документы нужны потому, что сейчас человек, сотрудничавший с армянами, выдвинул иск и будет здесь свидетельствовать против меня.

И еще. Я единственный человек в Азербайджане, который допрашивал заключенного на американской базе Гуантанамо. Американцы не могли получить показания находившегося там человека и пригласили меня. А сейчас ситуация изменилась так, что я сам стал обвиняемым», - сказал Физули Алиев.

Напомним, что в 2010 году на свободу вышел узник Гуантанамо азербайджанец Полад Сираджов, который сейчас проживает в Словакии.

Адвокат генерала Субахира Гурбанова Азер Тагиев ходатайствовал о предоставлении его подзащитному медицинского обследования и лечения, в которых он нуждается. Защитник просил суд организовать медицинскую экспертизу своего подзащитного.

«У нас нет никаких требований. Единственное, на чем мы настаиваем, медицинское обследование и лечение моего подзащитного. Сейчас в изоляторе ему делают лишь уколы обезболивающего, что никак нельзя назвать лечением. Должен сказать, что никто не застрахован от того, чтобы не попасть в стеклянную клетку. Пусть человек выздоровеет, потом и предъявляйте ему свои обвинения», - сказал адвокат Азер Тагиев.

Государственный обвинитель между тем отметил, что после последнего медобследования в состоянии здоровья Субахира Гурбанова никаких изменений не произошло и, сославшись на результаты этого обследования, предложил отклонить ходатайство стороны защиты.

После короткого совещания суд отклонил ходатайство адвоката генерала МНБ С.Гурбанова.

После перерыва было объявлено о начале судебного следствия. Государственный обвинители начали зачитывать обвинительный акт.

Отметим, что только вывод обвинительного акта насчитывает 200 страниц и его зачитывание продлиться несколько дней. Для сравнения напомним, зачитывание насчитывавшего 60 страниц обвинительного акта по делу Акифа Човдарова заняло два дня.

На заседании присутствовали члены семей обвиняемых. Очередное заседание суда состоится 2 марта.