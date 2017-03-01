Угроза жизни Челентано

Легендарный итальянский певец и актер Адриано Челентано обратился в правоохранительные органы с заявлением на слежку и проникновение посторонних в свой дом в коммуне Гальбьяте на севере Италии.

Он рассказал, что подозрительная цепочка событий началась на прошлой неделе, когда злоумышленники разбили стекло в машине его жены Клаудии Мори, но ничего не украли.

"Я вынужден предать огласке очень серьезные события, которые происходят в моем жилище в отношении меня и Клаудии. На протяжении нескольких дней внутрь вшестером проникают неизвестные, кроме того, с улицы за домом наблюдает еще один человек", — написал Челентано в своем блоге.

По словам 79-летнего артиста, их действия "совершенно точно" несут в себе угрозу. Челентано также выразил опасение, что бандиты пытаются добраться до него или его супруги.

В связи с этим он заявил, что обратился к карабинерам, предоставив им данные видеонаблюдения. Правоохранители подтвердили: "что-то произошло".

"Мы сообщаем об этом, чтобы, случись что серьезное, эти сведения могли бы стать предысторией" — добавил Челентано.