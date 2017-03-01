Армянские войска стреляют из минометов

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 132 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82- и 120-миллиметровые минометы (всего 17 снарядов), а также крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 132 раза», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

«В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана приняты адекватные ответные меры», - говорится в информации.