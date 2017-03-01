 

Ким Чен Ын инспектирует войска

 

Северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал штаб смешанной воинской части номер 966, сообщает ТАСС со ссылкой на данные информагентства ЦТАК.

Верховный главнокомандующий Корейской народной армией ознакомился с вооружением, военной техникой, планом операционной деятельности и программой подготовки военнослужащих.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что «его личный состав будет сохранять высокую степень боеготовности, чтобы обеспечить надежную защиту социалистической страны».

В знак особого расположения он сфотографировался с военнослужащими.

Отмечается, что Ким Чен Ын инспектирует воинские части в преддверии предстоящих в этом месяце масштабных американо-южнокорейских учений.

219 просмотров


Старости
Скорее всего, будет жестокая, изматывающая война
Скорее всего, будет жестокая, изматывающая война ведущий эксперт России
Наша погода
Сегодня 11° / 5°
2 Март 12° / 5°
3 Март 12° / 6°
4 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7475 AZN
1 EUR   =   1.8505 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

Бои на Донбассе: у украинской армии есть потери
Землетрясение в Турции
Саргсян едет на переговоры с Путиным
Обама получит за мемуары более $65 миллионов
Ким Чен Ын инспектирует войска
Армянские войска стреляют из минометов
Нефть продолжает дорожать
Ричард Хогланд: «Ереван и Баку должны начать переговоры»
Ильхам Алиев на саммите ОЭС фото
Угроза жизни Челентано
Экс-полковник МНБ: «Компания AzərPlast и Эльман Мурадов торгуют с Арменией» haqqin.az из зала суда
Революция «честности»: коррупционеры идут за решетку наша аналитика
Посол Дашгын Шикаров: «И Эмираты отказываются от нефти» посол Азербайджана в ОАЭ в гостях у haqqin.az
«Черный список» МИД Азербайджана заполнен до отказа
Переедет ли Мехрибан Алиева в здание администрации президента?
Америка вооружается наш комментарий
Министр Фазиль Мамедов рассказал всей Европе о новых реформах
«Народ не доверяет ни власти, ни оппозиции»
Решается судьба Абхазии и Южной Осетии
Ильхам Алиев на торжественном ужине в Исламабаде фото
Европарламент лишает неприкосновенности Ле Пен
Ильхам Алиев на переговорах с Эрдоганом фото
Ильхам Алиев приказал... и виновники полетели
Во время выступления Олланда выстрелил снайпер: двое раненых видео
Трамп обвинил Обаму в заговоре