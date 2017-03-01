Ким Чен Ын инспектирует войска

Северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал штаб смешанной воинской части номер 966, сообщает ТАСС со ссылкой на данные информагентства ЦТАК.

Верховный главнокомандующий Корейской народной армией ознакомился с вооружением, военной техникой, планом операционной деятельности и программой подготовки военнослужащих.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что «его личный состав будет сохранять высокую степень боеготовности, чтобы обеспечить надежную защиту социалистической страны».

В знак особого расположения он сфотографировался с военнослужащими.

Отмечается, что Ким Чен Ын инспектирует воинские части в преддверии предстоящих в этом месяце масштабных американо-южнокорейских учений.