Саргсян едет на переговоры с Путиным

Президент Армении Серж Саргсян прибудет в Москву 14 марта с двухдневным официальным визитом, в ходе которого встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на администрацию президента Армении.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь подтвердил изданию о готовящейся встрече.
На повестке встречи стоят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация в Нагорном Карабахе.
Предполагается, что по итогам будет подписан ряд совместных инвестиционных соглашений, пишет издание.
Встреча президента России Владимира Путина и его армянского коллеги Сержа Саргсяна пройдет в рамках мероприятий по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами.