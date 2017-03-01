Саргсян едет на переговоры с Путиным

Президент Армении Серж Саргсян прибудет в Москву 14 марта с двухдневным официальным визитом, в ходе которого встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на администрацию президента Армении.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь подтвердил изданию о готовящейся встрече.

На повестке встречи стоят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация в Нагорном Карабахе.

Предполагается, что по итогам будет подписан ряд совместных инвестиционных соглашений, пишет издание.

Встреча президента России Владимира Путина и его армянского коллеги Сержа Саргсяна пройдет в рамках мероприятий по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами.