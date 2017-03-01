 

Российская база в Армении поднята по сигналу «тревога»

 

Подразделения российской военной базы Южного военного округа в Армении подняты по сигналу «тревога» и выдвинулись на высокогорные полигоны «Камхуд» и «Алагяз» в ходе плановой боевой проверки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Согласно информации, в ходе марша мотострелковые, танковые, разведывательные, артиллерийские и зенитные подразделения в сложной тактической обстановке отрабатывают вводные по отражению ударов авиации, преодолению сложно проходимых заснеженных участков местности, зараженных отравляющими веществами, каменных завалов и зон действия условных диверсионно-разведывательных групп.

Подразделения ПВО прикроют воздушное пространство с использованием комплексов Бук М1-2, С-300В, истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П российской авиационной военной базы Эребуни.

Военные инженеры возведут укрепления и установят минные заграждения, а связисты развернут передвижные узлы связи, командно-штабные машины, наладят каналы связи и т.д.

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