 

В Казахстане придадут официальный статус английскому языку

 

Предложения по усилению роли государственного языка и приданию официального статуса английскому языку внесены в рабочую группу по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти, которая была создана по поручению президента Казахстана, сообщил руководитель рабочей группы, глава администрации главы государства Адильбек Джаксыбеков, передает Informburo.kz.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 25 января выступил с обращением, в котором вынес на всенародное обсуждение проект конституционной реформы, в соответствии с которой часть президентских полномочий будет передана правительству и парламенту. В течение месяца казахстанцы могли направлять свои предложения к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

"Имеются предложения по усилению роли государственного языка и приданию английскому языку официального статуса… Поступили предложения по поводу смертной казни, мнения по этому поводу расходятся от полного запрета до расширения случаев ее применения", — цитирует портал слова Джаксыбекова.

По его словам, рабочая группа тщательно изучила все предложения.

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