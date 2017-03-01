 

Kapital Bank стал членом Ассоциации американских банков

 

В рамках международного сотрудничества Kapital Bank избран членом Ассоциации американских банков (American Bankers Association). Следует отметить, что среди банков стран СНГ Kapital Bank и один российский банк являются членами этой ассоциации.

В связи с этим первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов встретился с президентом Международной ассоциации американского банкинга (BAFT) Тодом Барвелом. В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов в банковской сфере.

«Сотрудничество Kapital Bank с международной организацией такого уровня даст возможность для взаимного обмена накопленным опытом и знаниями с членами данной ассоциации. Экономика и банковский сектор Америки считаются наиболее развитыми в мире. В частности, очень важным для нас является американский опыт в системе комплаенс.

Мы надеемся, что, будучи членом Ассоциации американских банков, Kapital Bank сможет успешно применить опыт иностранных коллег в своей финансовой деятельности», — отметил первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов.

Следует отметить, что Kapital Bank успешно сотрудничает в различных сферах со многими местными и международными организациями и в будущем планирует еще более расширить круг такого рода сотрудничества с международными финансовыми структурами в различных областях.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.

645 просмотров


Старости
Скорее всего, будет жестокая, изматывающая война
Скорее всего, будет жестокая, изматывающая война ведущий эксперт России
Наша погода
Сегодня 11° / 5°
2 Март 12° / 5°
3 Март 12° / 6°
4 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7515 AZN
1 EUR   =   1.8483 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Кремль о национализации сепаратистами предприятий Украины
Иранское телевидение закрасило декольте выступавшей на «Оскаре» Шарлиз Терон видео
На фронте прошел мониторинг
Памятник Мушвигу восстановят через месяц
Евродепутатов в наручниках доставят в Баку
Иран провел испытания комплекса ПВО собственного производства
Кобзон поддержал идею бойкотировать «Евровидение-2017»
Убийцу бакинской гадалки поймали в Газахе
Kapital Bank стал членом Ассоциации американских банков
В Баку обезврежена банда грабителей фото; видео
В Казахстане придадут официальный статус английскому языку
Эрдоган призвал исламский мир проявить решимость в вопросе Карабаха
Российская база в Армении поднята по сигналу «тревога»
ЧП на бакинском заводе: водитель упал в бетономешалку
Бои в Донбассе: украинская армия несет потери
Землетрясение в Турции
Саргсян едет на переговоры с Путиным
Обама получит за мемуары более $65 миллионов
Ким Чен Ын инспектирует войска
Армянские войска стреляют из минометов
Нефть продолжает дорожать
Ричард Хогланд: «Ереван и Баку должны начать переговоры»
Ильхам Алиев на саммите ОЭС фото
Угроза жизни Челентано
Экс-полковник МНБ: «Компания AzərPlast и Эльман Мурадов торгуют с Арменией» haqqin.az из зала суда