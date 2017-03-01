Kapital Bank стал членом Ассоциации американских банков

В рамках международного сотрудничества Kapital Bank избран членом Ассоциации американских банков (American Bankers Association). Следует отметить, что среди банков стран СНГ Kapital Bank и один российский банк являются членами этой ассоциации.

В связи с этим первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов встретился с президентом Международной ассоциации американского банкинга (BAFT) Тодом Барвелом. В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов в банковской сфере.

«Сотрудничество Kapital Bank с международной организацией такого уровня даст возможность для взаимного обмена накопленным опытом и знаниями с членами данной ассоциации. Экономика и банковский сектор Америки считаются наиболее развитыми в мире. В частности, очень важным для нас является американский опыт в системе комплаенс.

Мы надеемся, что, будучи членом Ассоциации американских банков, Kapital Bank сможет успешно применить опыт иностранных коллег в своей финансовой деятельности», — отметил первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов.

Следует отметить, что Kapital Bank успешно сотрудничает в различных сферах со многими местными и международными организациями и в будущем планирует еще более расширить круг такого рода сотрудничества с международными финансовыми структурами в различных областях.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.