 

Убийцу бакинской гадалки поймали в Газахе

 

В Газахском районе задержан житель района Намиг Векилов, задушивший в бакинском поселке Говсан Анжелику Морозову целлофановым пакетом, сообщает Report.

В Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (преднамеренное убийство), следствие продолжается.

Отмечается, что убитая была гадалкой.

Напомним, тело женщины с надетым на голову целлофановым пакетом было обнаружено несколько дней назад в поселке Говсан. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов при осмотре трупа обнаружили, что женщина была убита путем удушения.

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