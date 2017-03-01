 

Кобзон поддержал идею бойкотировать «Евровидение-2017»

 

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон согласен с мнением своего коллеги Виталия Милонова о том, что России не стоить участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Украине, но решение о бойкотировании трансляции предлагает принять каждому россиянину самостоятельно. Об этом он заявил РИА Новости в среду.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой не отправлять российских участников на «Евровидение» в Киеве и не проводить трансляцию этого мероприятия.

«Я согласен с тем, чтобы мы не участвовали в «Евровидении», чтобы не давать возможность русофобствовать в Украине», — сказал Кобзон.

Что касается бойкотирования трансляции конкурса по телевидению, по его мнению, каждый россиянин должен самостоятельно принять решение и просто не включать телевизор.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести «Евровидение» в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы — на  9 и 11 мая.

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