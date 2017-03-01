Иран провел испытания комплекса ПВО собственного производства "Бавар-373". Об этом сообщает агентство Tasnim, передает ТАСС.

"Тестирование системы по ее применению по баллистическим ракетам проводится согласно утвержденной программе. Испытания будут продолжаться до передачи комплекса вооруженным силам", — сообщил агентству заместитель министра обороны ИРИ бригадный генерал Амир Хатами.

Зенитно-ракетный комплекс "Бавар-373", который, как утверждают иранские источники, является аналогом российского С-300, впервые был продемонстрирован публике 21 августа прошлого года на выставке иранской оборонной промышленности. Как сообщил тогда министр обороны ИРИ Хосейн Дехган, систему ПВО национальной разработки планируется принять на вооружение и поставить на оперативное дежурство до конца текущего года (иранский год завершится 20 марта).