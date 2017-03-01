Евродепутатов в наручниках доставят в Баку

Объявление Генпрокуратурой Азербайджана в международный розыск трех депутатов Европарламента, побывавших в Нагорном Карабахе во время проведения «референдума», до сих пор остается одной из обсуждаемых тем и в Азербайджане, и в Армении, и в Брюсселе. Франк Энгель (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромир Штетина (Чехия) обвиняются в неоднократном незаконном посещении оккупированных азербайджанских территорий.

И как бы в Армении ни называли эти действия официального Баку: «смешными», «курьезом» и т.д., тот факт, что в Ереване обеспокоены, подтверждает хотя бы проведение в соседней стране слушаний под названием «О возбуждении Азербайджаном уголовного дела против депутатов Европарламента: какими должны быть контршаги Армении?».

Сами евродепутаты говорят, что не обеспокоены тем, что объявлены в розыск. Один из них — Яромир Штетина — уже заявил, что не собирается приезжать в Беларусь. Видимо, он хорошо помнит задержание и экстрадицию блогера Лапшина, который сейчас находится в бакинском СИЗО.

Другой парламентарий — Франк Энгель — заверил, что Азербайджан не имеет права возбуждать такие дела: «Азербайджан не имеет права объявлять и международный розыск. Это могут делать только международные органы, но очевидно, что в данном случае у них нет такого желания». Назвав азербайджанские власти «бандитскими», Энгель заявил также, что сейчас они оценивают ситуацию и в ближайшее время непременно отреагируют.

«Нет никакого международного розыска. Я буду держаться подальше от таких стран, как Беларусь, чтобы не удостоиться участи Лапшина, и попытаюсь выяснить и определить те страны, которые хотят угодить Азербайджану, чтобы заставить замолчать таких, как я».

Кроме того, с заявлением, которое приводит пресс-служба парламента Армении, выступил сопредседатель комиссии Европарламента по парламентскому сотрудничеству ЕС – Армения и ЕС – Азербайджан Саджад Карим. По его словам, депутаты Европарламента вправе посещать любое место по своему выбору и следовать своим личным убеждениям.

«В то же время депутаты Европарламента должны с ответственностью учитывать явную хрупкость перемирия, содействовать политическому посредническому процессу вокруг Нагорного Карабаха и в таких поездках четко представлять свой неофициальный, личный статус. Объявление в международный розыск – нежелательный и бесполезный акт. Это также преувеличивает важность личной поездки депутатов Европарламента».

Насколько вероятно, что удастся задержать евродепутатов по запросу Азербайджана? Каковы правовая и техническая стороны вопроса?

Отвечая на вопросы haqqin.az, член президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров заявил, что вероятность задержания евродепутатов обуславливается наличием двустороннего или многостороннего международного соглашения Азербайджанской Республики со странами, которые эти депутаты посещают.

«Например, Азербайджан, как и другие страны-члены СНГ, является стороной Кишиневской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, где ясно изложено, что договаривающиеся стороны обязуются в соответствии с условиями, предусмотренными настоящей конвенцией, по требованию выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение. Должен отметить, что на примере выдачи Лапшина данная конвенция продемонстрировала свою эффективность», - отметил Багиров.

Коснувшись стран Евросоюза, гражданами которых являются правонарушители, юрист подчеркнул, что Азербайджан является участником Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года, согласно ст. 1 которой договаривающиеся стороны обязуются выдавать друг другу при условии соблюдения положений и условий, изложенных в этой конвенции, всех лиц, в отношении которых компетентные органы запрашивающей стороны осуществляют судопроизводство в связи с каким-либо преступлением, или которые разыскиваются указанными органами для приведения в исполнение приговора или постановления об аресте.

«Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что обвиняемые депутаты могут быть выданы Азербайджанской Республике, если они находятся на территориях вышеуказанных государств, с условием, что наши правоохранительные органы заранее обратятся в соответствующие органы этих стран. Не думаю, что в государствах, которые представляют известные депутаты Европарламента, незаконное перемещение через государственную границу влечет за собой поощрительные меры, напротив, по законодательству всех стран мира данное нарушение карается по всей строгости закона», - заявил эксперт.