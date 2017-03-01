 

Памятник Мушвигу восстановят через месяц

Автор: Отдел информации 

Памятник поэту Микаилу Мушвигу будет восстановлен на своем прежнем месте в течение месяца. Такая договоренность достигнута во время совещания с участием главы ИВ Ясамальского района Баку, главы Союза архитекторов и представителей Министерства культуры и туризма. Об этом haqqin.az сообщил начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана Закир Султанов.

По его словам, сейчас проводятся реставрационные работы. «В течение месяца памятник будет восстановлен в пяти метрах от своего прежнего места».

Напомним, 26 февраля без согласования с Министерством культуры и туризма и Исполнительной властью города Баку ОAО Azəravtoyol разрушило памятник поэту Микаилу Мушвигу. Кроме того, были вырублены все деревья на прилегающей к памятнику территории.

Отметим, что вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил свою крайнюю обеспокоенность в связи с этим инцидентом и отдал распоряжение о всестороннем расследовании и наказании виновных.

1219 просмотров


Старости
Скорее всего, будет жестокая, изматывающая война
Скорее всего, будет жестокая, изматывающая война ведущий эксперт России
Наша погода
Сегодня 11° / 5°
2 Март 12° / 5°
3 Март 12° / 6°
4 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7515 AZN
1 EUR   =   1.8483 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Кремль о национализации сепаратистами предприятий Украины
Иранское телевидение закрасило декольте выступавшей на «Оскаре» Шарлиз Терон видео
На фронте прошел мониторинг
Памятник Мушвигу восстановят через месяц
Евродепутатов в наручниках доставят в Баку
Иран провел испытания комплекса ПВО собственного производства
Кобзон поддержал идею бойкотировать «Евровидение-2017»
Убийцу бакинской гадалки поймали в Газахе
Kapital Bank стал членом Ассоциации американских банков
В Баку обезврежена банда грабителей фото; видео
В Казахстане придадут официальный статус английскому языку
Эрдоган призвал исламский мир проявить решимость в вопросе Карабаха
Российская база в Армении поднята по сигналу «тревога»
ЧП на бакинском заводе: водитель упал в бетономешалку
Бои в Донбассе: украинская армия несет потери
Землетрясение в Турции
Саргсян едет на переговоры с Путиным
Обама получит за мемуары более $65 миллионов
Ким Чен Ын инспектирует войска
Армянские войска стреляют из минометов
Нефть продолжает дорожать
Ричард Хогланд: «Ереван и Баку должны начать переговоры»
Ильхам Алиев на саммите ОЭС фото
Угроза жизни Челентано
Экс-полковник МНБ: «Компания AzərPlast и Эльман Мурадов торгуют с Арменией» haqqin.az из зала суда