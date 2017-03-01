Памятник Мушвигу восстановят через месяц

Памятник поэту Микаилу Мушвигу будет восстановлен на своем прежнем месте в течение месяца. Такая договоренность достигнута во время совещания с участием главы ИВ Ясамальского района Баку, главы Союза архитекторов и представителей Министерства культуры и туризма. Об этом haqqin.az сообщил начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана Закир Султанов.

По его словам, сейчас проводятся реставрационные работы. «В течение месяца памятник будет восстановлен в пяти метрах от своего прежнего места».

Напомним, 26 февраля без согласования с Министерством культуры и туризма и Исполнительной властью города Баку ОAО Azəravtoyol разрушило памятник поэту Микаилу Мушвигу. Кроме того, были вырублены все деревья на прилегающей к памятнику территории.

Отметим, что вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил свою крайнюю обеспокоенность в связи с этим инцидентом и отдал распоряжение о всестороннем расследовании и наказании виновных.