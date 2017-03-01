Кремль о национализации сепаратистами предприятий Украины

«ДНР и ЛНР фактически отторгнуты Киевом, поэтому введение ими внешнего управления на украинских предприятиях можно понять»,- заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи в условиях полной блокады со стороны экстремистских элементов. Поэтому, конечно, в какой-то степени можно понять те действия руководства этих регионов, которые отторгнуты своим государством. Речь идет о жизни нескольких миллионов людей, людям надо выживать», - сказал Песков.

При этом он не стал комментировать, возможно ли открытие российского рынка для продукции этих компаний после их национализации властями ЛНР и ДНР.