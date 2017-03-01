 

Синоптики предупреждают о тумане

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидаются туман и изморось. Подует южный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 8-13° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью  75-85%, днем  50-55%.

Завтра в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако вечером в некоторых западных районах возможны дожди. Местами будет туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.

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