 

Главарь ИГИЛ обратился к сторонникам с прощальной речью

 

Главарь террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади в своей речи признал поражение ИГИЛ в недавних боевых действиях и призвал сторонников укрыться в горных районах, сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в провинции Найнава.

"Аль-Багдади назвал свою речь прощальной, распространил ее среди проповедников ИГИЛ и объяснил, что происходит с группировкой. Проповедники начали говорить о поражениях, которые терпит группировка в провинции Найнава и других частях Ирака", — сообщил телеканалу источник.

"Речь также содержала призыв к террористам… отправиться в горные труднодоступные районы Ирака и Сирии", — добавил источник.

Ранее сообщалось, что находящиеся в западной части иракского Мосула главари ИГИЛ спасаются бегством из города.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, ранее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. 24 февраля правительственные силы Ирака отбили военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города, а также полностью взяли под контроль аэропорт.

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