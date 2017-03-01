Арестована жена кандидата в президенты Франции

Супруга экс-премьера Франции, кандидата в президенты страны Франсуа Фийона Пенелопа задержана, ведется обыск, написала в своем аккаунте в Twitter сотрудница издания Mediapart Эллен Салви.

"Информация Mediapart: Пенелопа Фийон помещена под стражу, ведется обыск. Источник, близкий к партии "Республиканцы", — написала журналистка. Позднее ее записью поделился и аккаунт самого издания.

Ранее в среду стало известно, что судебные следователи вызвали Фийона на допрос по делу о трудоустройстве его супруги. За некоторое время до этого сообщили о срочной отмене запланированного на среду визита Фийона на знаменитую парижскую сельскохозяйственную выставку, которую ежегодно посещают политики всех уровней, включая главу государства.

Ожидается, что Фийон выступит перед журналистами. Некоторые наблюдатели отмечают, что в сложившихся условиях кандидат фактически лишен возможности нормально вести избирательную кампанию.

Скандал вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canardenchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона. При этом газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство нефиктивно.

Проверка в отношении супруги Фийона была инициирована 25 января. Сам Фийон опроверг сообщения СМИ, указав, что его жена работала с ним всегда — с первых выборов в 1981 году. Политик квалифицировал происходящее как масштабную операцию по устранению его кандидатуры с выборов, назвав утверждения в СМИ клеветой.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.