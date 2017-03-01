Месяц назад haqqin.az со ссылкой на российские СМИ рассказал, что в соцсетях появился «американский военный», который заходит на страницы немолодых одиноких женщин, предлагает руку и сердце, а потом под разными предлогами выманивает у них разные, обычно немалые, суммы. Ну а заполучив деньги, бесследно исчезает. Все это было в России, но, как оказалось, такой «генерал» объявился и в азербайджанском сегменте интернета, и как ни странно, на его незатейливые уловки попадаются и осторожные восточные женщины.

В редакцию haqqin.az обратилась 50-летняя преподавательница средней школы из Баку. Месяца три назад женщина, потерявшая за много лет до этого мужа, познакомилась в фейсбуке с военнослужащим армии США генералом Абрамсом Ромеро Джилио. Так он, во всяком случае, представился…

Генерал рассказал, что из-за постоянных неурядиц в семье, измен жены во время его длительных служебных командировок он решил найти себе новую спутницу жизни. Причем не какую-то там молодую вертихвостку, а сверстницу, солидную, порядочную и домовитую женщину. На каком-то сайте, мол, случайно увидел фото нашей учительницы, посмотрел ее данные в соцсетях и пришел к выводу, что всю жизнь мечтал именно о такой.

Уже давно пребывающая в одиночестве женщина с провинциальной наивностью (родом она из одного из регионов Азербайджана) сначала недоверчиво и боязливо, а потом все более увлекаясь, стала отвечать на письма заграничного ухажера. Ну чем не «настоящий полковник», более того – генерал?! В общем, завязался виртуальный роман.

Вот что написал о себе «генерал Джилио»: 1960 года рождения; служит в одном из дислоцированных в Афганистане подразделений армии США; пока женат, но собирается разводиться; имеет красавицу-дочь и внучку. Как только избранница даст согласие, «настоящий полковник» сразу же разведется… Ну а когда согласие, в принципе, было достигнуто, у него вдруг возникла острая необходимость в деньгах. Мол, афганскую командировку, конечно, оплатят, причем очень щедро, но потом, по возвращении в Штаты, а на судебные издержки, связанные с разводом, деньги нужны сейчас.

И у нашей мечтающей о семейном счастье и уже обустраивающей в своих грезах особнячок где-нибудь в Калифорнии или, в крайнем случае, Кентукки соотечественницы, представьте, никаких подозрений в подвохе не возникло, пока не увидела нечто подобное на нашем сайте. Ей, можно сказать, повезло - деньги она отправить не успела. Сначала решила позвонить в нашу редакцию. Заикаясь от смущения, женщина поведала историю «сватовства генерала», а потом переслала его фото, дарованное «на долгую память».

Наш сотрудник поискал в интернете и действительно обнаружил генерала американской армии по имени Абрамс Ромеро Джилио (Gen Abrams Romero Julio), который действительно служит в Афганистане. Есть там и фото всамделишного американского военного, только это вовсе не тот человек, чью карточку получила бакинка.

Более того, этот самый Абрамс разместил в соцсетях обращение, где пишет, что, используя его имя, тысячам женщин во всем мире отправляют сообщения с предложением знакомства, заводят романы и мошенническим путем вытягивают у них деньги.

Наша собеседница, между прочим, сообщила, что пыталась поговорить с представляющимся Абрамсом человеком по скайпу. Так вот он, появившись на несколько минут, приветственно взмахнул рукой и исчез. «Мне по уставу запрещено разговаривать в сети», - написал потом лжегенерал.

Скорее всего, пытался знакомиться лже-Абрамс не только с нашей новой знакомой. Так что, женщины Азербайджана, будьте начеку – не вздумайте никому отправлять деньги, даже если человек назовется наследным принцем Брунея!