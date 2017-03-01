В Азербайджане освободили двух журналистов

Сегодня Сумгаитский апелляционный суд принял решение, согласно которому журналисты Икрам Рафигоглу и Рахман Новрузов, осужденные на год по статье 147 (клевета) УК Азербайджана, были выпущены на свободу, передает корреспондент haqqin.az.

Об этом сообщил адвокат Эльчин Садыхов. По его словам, приговор журналистам был изменен. Согласно решению суда, они приговорены к 9 месяцам исправительных работ.

Учитывая то, что журналисты провели под арестом 3 месяца и 14 дней, суд счел, что они выполнили эти принудительные работы и освободил их в зале суда.