Государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию перенесен с июня на октябрь, сообщает британская газета The Sun, передает ТАСС.

По ее информации, основной причиной изменения планов стали опасения главы американской администрации, что его поездка в Соединенное Королевство будет сопровождаться акциями протеста.

"Президент США и британский премьер-министр Тереза Мэй согласились отложить визит до осени, пока утихнет полемика относительно попытки Трампа ввести запрет на въезд на территорию США граждан семи мусульманских стран", - говорится в статье. По информации издания, свою обеспокоенность Трамп высказал в телефонном разговоре с Мэй, состоявшемся около двух недель назад.

Ранее 1,86 млн британцев высказались против визита Трампа в Соединенное Королевство. Петицию пришлось рассмотреть британским депутатам, и хотя они не дали ей хода, факт обсуждения в стенах британского парламента вопроса об отказе лидеру страны, с которой у Соединенного Королевства сложились "особые отношения", приковал к себе пристальное внимание. Параллельно по всей стране прошли акции протеста против визита, в которых приняли участие десятки тысяч человек.