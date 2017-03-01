 

Трамп перенес свой визит в Великобританию из-за опасения акций протеста

 

Государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию перенесен с июня на октябрь, сообщает британская газета The Sun, передает ТАСС.

По ее информации, основной причиной изменения планов стали опасения главы американской администрации, что его поездка в Соединенное Королевство будет сопровождаться акциями протеста.

"Президент США и британский премьер-министр Тереза Мэй согласились отложить визит до осени, пока утихнет полемика относительно попытки Трампа ввести запрет на въезд на территорию США граждан семи мусульманских стран", - говорится в статье. По информации издания, свою обеспокоенность Трамп высказал в телефонном разговоре с Мэй, состоявшемся около двух недель назад.

Ранее 1,86 млн британцев высказались против визита Трампа в Соединенное Королевство. Петицию пришлось рассмотреть британским депутатам, и хотя они не дали ей хода, факт обсуждения в стенах британского парламента вопроса об отказе лидеру страны, с которой у Соединенного Королевства сложились "особые отношения", приковал к себе пристальное внимание. Параллельно по всей стране прошли акции протеста против визита, в которых приняли участие десятки тысяч человек.

450 просмотров


Старости
Переедет ли Мехрибан Алиева в здание администрации президента?
Переедет ли Мехрибан Алиева в здание администрации президента?
Наша погода
Сегодня 10° / 4°
2 Март 12° / 5°
3 Март 12° / 6°
4 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7515 AZN
1 EUR   =   1.8483 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Данные Госнефтефонда: в Азербайджане падает спрос на доллары
Как воруют в азербайджанских банках Детали махинаций
Ильхам Алиев благодарит Пакистан за холодную войну с Арменией
Трамп перенес свой визит в Великобританию из-за опасения акций протеста
В Азербайджане освободили двух журналистов
«Настоящий полковник» добрался до Азербайджана приемная haqqin.az
Арестована жена кандидата в президенты Франции
Массовая драка в Баку: двое раненых
Главарь ИГИЛ обратился к сторонникам с прощальной речью
Синоптики предупреждают о тумане
Кремль о национализации сепаратистами предприятий Украины
Иранское телевидение закрасило декольте выступавшей на «Оскаре» Шарлиз Терон видео
На фронте прошел мониторинг
Памятник Мушвигу восстановят через месяц
Евродепутатов в наручниках доставят в Баку
Иран провел испытания комплекса ПВО собственного производства
Кобзон поддержал идею бойкотировать «Евровидение-2017»
Убийцу бакинской гадалки поймали в Газахе
Kapital Bank стал членом Ассоциации американских банков
В Баку обезврежена банда грабителей фото; видео
В Казахстане придадут официальный статус английскому языку
Эрдоган призвал исламский мир проявить решимость в вопросе Карабаха
Российская база в Армении поднята по сигналу «тревога»
ЧП на бакинском заводе: водитель упал в бетономешалку
Бои в Донбассе: украинская армия несет потери