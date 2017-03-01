О преступной деятельности руководителей ряда банков Азербайджана говорят не только в судах. Об этом не так давно заявил и Азербайджанский фонд страхования вкладов. Речь шла о высокопоставленных сотрудниках финансовых учреждений, чьи лицензии были ранее аннулированы.

Руководители банков осуществляли должностные подлоги, превышали свои полномочия, присваивали денежные средства, продавали имущество клиентов, подделывали подписи и т.д.

Между тем деловая репутация финансистов – это важный фактор доверия населения любой страны к банковской сфере. И очевидно, что руководство банков просто не могло совершать все эти преступные деяния без участия сотрудников низшего и среднего звена.

Недавно в России решили учесть этот немаловажный момент. Вскоре лишаться права на профессию будут не только топ-менеджеры и собственники, допустившие крах банков, но и совершенно рядовые сотрудники.

В РФ в злоупотреблениях в банках активно участвуют даже операционисты, которые в ряде кредитных организаций прямо содействовали формированию, например, скрытых (забалансовых) вкладов. ЦБ РФ планирует лишать таких рядовых сотрудников права на профессию наравне с руководством и собственниками банков.

А какова ситуация в Азербайджане? Есть ли необходимость что-то менять, ужесточать, насколько поражены сотрудники банков «вирусом злоупотреблений», в чем и как это выражается?

Отвечая на вопросы haqqin.az, известный банковский эксперт и юрист Акрам Гасанов назвал поднятые вопросы очень важными.

«Скажу больше: подавляющее большинство банковских сотрудников любого звена у нас погрязли в коррупции и злоупотреблениях. Конечно, есть пара относительно здоровых банков. Но в остальных ситуация удручающая. Есть два варианта. Где-то основной вор сам владелец банка. Где-то владелец относительно чист, а основной вор – топ-менеджмент. Но при любом варианте исполнителями являются работники среднего и низшего звена. Ну не воровал же Джахангир Гаджиев в одиночку! У него, как и у всех, 24 часа в сутках, физически он просто не мог!» - отметил Гасанов.

По словам эксперта, самое известное злоупотребление: выдача заведомо невозвратного кредита. Кредит оформляется на лицо без доходов либо фирму-однодневку. Залога либо вообще нет, либо он формальный (например, так называемые товары в обороте) или мизерный по сравнению с суммой кредита.

Как правило, цель кредита размытая – обычно пишут «для увеличения оборотных средств», под что подпадает любая деятельность. А значит, никакого мониторинга за целевым использованием кредита не будет, что исключает в дальнейшем всякую уголовную ответственность заемщика.

Как же такое происходит? Отвечая на этот вопрос, Гасанов отметил, что однозначно в этой схеме замешаны практически все основные структурные подразделения банка.

«Допустим, известный банк выдал кредит на 1 млн чайхане в Гяндже под залог недвижимости, стоимость которой чуть ли не в три раза ниже, и кредит пропал (случай вовсе не далекий от реальности, прототип есть).

Давайте проследим процедуру выдачи такого кредита. Итак, клиент обратился в Кредитный департамент. Кредитные эксперты этого департамента рассмотрели заявку, выехали на место бизнеса, посмотрели залог и решили, что выдать кредит на 1 млн нужно. Поэтому они письменно обратились в следующие экспертные структурные подразделения банка: Управление безопасности, Управление рисков, Юридическое управление и Отдел оценки залогов. Каждое из этих подразделений провело свою экспертизу и дало положительную оценку.

Конкретнее это выглядит так. Управление безопасности сказало, что бизнес реально есть и клиент чист. Управление рисков - что анализ экономической деятельности клиента дает основание для выдачи кредита. Юридическое управление подтвердило правильность представленных клиентом документов. А Отдел оценки залогов подтвердил вывод внешней оценочной компании о том, что стоимость залога намного превышает сумму кредита. На самом же деле, как мы понимаем, соврали все, включая и внешнего оценщика.

Далее, заявка клиента вместе с заключениями всех экспертных подразделений выносится на Кредитный Комитет банка, где заседает топ-менеджмент (включая председателя правления) и руководители ряда подразделений. И Кредитный Комитет единогласно утверждает решение о выдаче кредита. Возможно, кто-то из членов Комитета и заикается о том, что, конечно, я, мол, доверяю мнению наших экспертных подразделений, но как можно выдавать миллионный кредит чайхане.

Но тут председатель Правления грозно смотрит на него и бросает типа того, что нам виднее, и квазибунтарь голосует как все. Налицо сговор топ-менеджмента и сотрудников плюс внешнего оценщика», - отмечает Гасанов.

По его словам, конечно же, не все они имеют долю в откате этого кредита. Большинство просто подчиняется руководству, от которого зависит их зарплата, премия или хотя бы само рабочее место.

А где же владелец банка? Почему он позволяет грабить себя?

«В большинстве случаев он тоже замешан во всем этом. Либо имеет прямой интерес в бизнесе заемщика либо просто сам и является основным бенефициаром отката, а топ-менеджменту достаются крохи. Либо же владелец сам является, скажем, зарубежным банком, а местный банк – его дочерняя компания. В этом случае свою долю имеют и ответственные лица головного зарубежного банка. А назначенный ими местный внутренний аудитор просто послушно подтверждает правильность всех процессов.

Когда же кредит становится проблемным, годами на заемщика не подают в суд, якобы идут переговоры. Потом подают и несколько лет мытарятся в судебных процессах. За это время многие эти эксперты и топ-менеджеры уже переходят в другие банки. Либо же в крайнем случае все скидывают на какого-нибудь рядового сотрудника, который в свое время под давлением руководства подписал нужное заключение по кредиту чайхане. Его увольняют и докладывают, что зло наказано».

Бывают и другие случаи, рассказывает Гасанов. Например, руководитель филиала подделывает подписи вкладчика и берет на его имя кредиты под залог вклада. Когда же вкладчик требует свои деньги, владелец банка оставляет вкладчика лицом к лицу с его работником-фальсификатором: мол, у него требуй. Хотя какое дело вкладчику до работника банка: не ему же он доверил свои кровные, а банку.

«Банковская система просто варится в своем соку: одни и те же лица перетекают с одного банка (в том числе с обанкротившегося) в другой, история повторяется снова и снова, за ними идет слава блестящих банкиров. Хотя место им тюрьма. Никто ничего ни у кого не спрашивает, никого к ответственности не привлекают», - заявил эксперт.

Трагедия происходит в случае банкротства банка. Тысячи компаний и незастрахованные вкладчики теряют свои деньги. А застрахованные вклады возмещает Фонд Страхования Вкладов. А поскольку денег у Фонда из-за таких вот банков давно нет, приходится брать кредит в Центробанке. То есть государственные деньги идут на компенсацию вкладов просто потому, что банкиры-жулики присвоили деньги клиентов банка.

«В некоторых случаях Фонд вообще сталкивается с безобразием. Поскольку между отзывом лицензии и судебным решением о банкротстве проходит несколько дней, за это время банк за определенную мзду срочно переводит незастрахованные вклады в разряд застрахованных, скажем, снижая процентную ставку.

И тут Фонд узнает, что объем его обязательств резко вырос за какие-то дни. Некоторые владельцы лопнувших банков имели наглость за эти самые дни оформить и перевести на счета своих работников премиальные суммы. Понимаете, банк банкрот, денег нет, а банк премии работникам раздает! Почему? Да потому что как только эти премии виртуально попадают на счета работников, они тоже становятся застрахованными вкладами, и Фонду приходится возмещать и их.

Представляете: владелец либо топ-менеджер в конце благодарит своих подельников за хорошую службу ему, а платит за это государство, т.е. мы с вами».

Что делать?

«Во-первых, надо ужесточить процесс аттестации топ-менеджеров банков и передать этот процесс в Государственный Экзаменационный Центр. Годами Центробанк это делал в одиночку, и результат мы видим.

Во-вторых, надо аттестировать и руководителей всех подразделений, а также всех работников, которые выдают экспертные заключения в банках, т.е. влияют на принятие важных решений.

В-третьих, необходимо запрещать этим лицам хотя бы 5 лет работать в банковской системе, если банк, где он работал лопнул.

В-четвертых, во всех лопнувших банках необходимо создать общие собрания и комитеты кредиторов и дать им возможность самостоятельно проверить деятельность банков, где они потеряли деньги. В этом случае кредиторы сами (никто как они не заинтересован в этом!) выявят лиц, которые довели эти банки до банкротства. И искать их долго не придется. Подавляющее большинство этих жуликов припеваючи живут и работают в других банках страны. В результате возбудить против них иски, а понадобится и уголовные дела.

Только так государство может восстановить доверие к банковской системе, поднять престиж профессии, позволить обществу отделить жуликов от добросовестных банкиров и топ-менеджеров.

А так, хорошие сегодня тоже стали жертвами молвы о плохих…», - отмечает Акрам Гасанов.